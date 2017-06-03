16:01, 03 Haziran 2017 Cumartesi

Dünyanın en yaşlı lideri, 2018 seçimlerine hazırlanıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Zimbabve'nin 93 yaşındaki Devlet Başkanı Robert Mugabe, gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri için çalışmalarına başladı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephenin (Zanu PF) başkent Harare'de yaptığı mitingde halka seslenen Mugabe, gelecek sene yapılacak seçimler için kampanyasını başlattığını açıkladı.

Mugabe, hükümetin ülkedeki Afrika kökenli siyahi vatandaşların daha fazla arazi sahibi olması için çalışacağını vadetti.

Afrika ülkelerindeki en yaşlı lider olan Mugabe, geçen şubat ayında, 2018'deki seçimler için kendisi dışında uygun bir aday bulunmadığını belirterek aday olacağını duyurmuştu.

'HALKIN ÇOĞUNLUĞU, YERİMİ DOLDURACAK BİRİNİN OLMADIĞINA İNANIYOR'

Zimbabve'yi 37 yıldır ülkeyi yöneten Robert Mugabe, daha önce yaptığı açıklamada, "İşimi yapamayacağımı düşünseydim bunu açıkça söylerdim. Zimbabve halkının büyük çoğunluğu aslında benim yerimi dolduracak birinin olmadığına inanıyor. Benden sonra gelecek olanın benim kadar kabul gören biri olmayacağına inanıyorum." demişti.