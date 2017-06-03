17:12, 03 Haziran 2017 Cumartesi

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde orta şiddette deprem





Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Çin Deprem Ağları Merkezi sarsıntının yerel saatle 18.11’de ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan’ın Alaşan vilayetinde gerçekleştiğini duyurdu. Büyüklüğü 5 olan depremin merkezinin yerin 15 kilometre altında olduğu belirtilirken, yetkililer ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.