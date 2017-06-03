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Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde orta şiddette deprem
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde orta şiddette deprem

Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Çin Deprem Ağları Merkezi sarsıntının yerel saatle 18.11’de ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan’ın Alaşan vilayetinde gerçekleştiğini duyurdu.

Büyüklüğü 5 olan depremin merkezinin yerin 15 kilometre altında olduğu belirtilirken, yetkililer ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.



İlgili Konular İç Moğolistan Özerk Bölgesi Çin
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