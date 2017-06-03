Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:22, 03 Haziran 2017 Cumartesi
Dünyada Ramazan
17:14, 03 Haziran 2017 Cumartesi

  • Paylaş
İHH'dan Suriye'de her gün 50 bin kişiye iftar
İHH'dan Suriye'de her gün 50 bin kişiye iftar

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfınca Suriye'nin İdlib, Hama, Humus, Azez ve Cerablus bölgelerinde her gün 50 bin kişiye iftar veriliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca Suriye'nin İdlib, Hama, Humus, Azez ve Cerablus bölgelerinde her gün 50 bin kişiye iftar verildiği bildirildi.

İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Danışmanı Selim Tosun yaptığı açıklamada, Ramazanın gelmesiyle çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

İdlib, Hama, Humus, Azez ve Cerablus bölgelerinde her gün savaş mağduru 50 bin Suriyeliye iftar verildiğini belirten Tosun, "İftar sofralarıyla ailelere destek oluyoruz. Rahmet ayı Ramazanla tatlı bir yoğunluk başladı. Suriye'nin çeşitli bölgelerinde kurduğumuz iftar çadırları, mobil aşevleri ve mutfaklarımızdan binlerce insan faydalanıyor." diye konuştu.

Tosun, Ramazanın sonuna kadar iftar organizasyonlarının devam edeceğini kaydetti.



İlgili Konular İHH İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dünyada Ramazan Haberleri
İHH'dan Suriye'de her gün 50 bin kişiye iftar
İHH'dan Suriye'de her gün 50 bin kişiye iftar

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfınca Suriye'nin İdlib, Hama, Humus, Azez ve Cerablus bölgelerinde her gün 50 bin kişiye iftar veriliyor
AVM'lerden kapanış saatine Ramazan ayarı
AVM'lerden kapanış saatine Ramazan ayarı

İstanbul'daki bazı AVM'ler iftarın geç saatlerde olması dolayısıyla şimdiden, bazıları da alışveriş yoğunluğunun yaşandığı Ramazan Bayramına yakın günlerde kapanış saatlerini 23.00'e kadar uzatma kararı aldı
Bakü'de Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı FOTO
Bakü'de Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı | FOTO

Bakülüler, Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için camilere akın etti
Sözde futbol taraftarları Sofya daki camiye saldırdı
Sözde futbol taraftarları, Sofya’daki camiye saldırdı

Bulgaristan'ın Sofya şehrinde maç sonrası dağılan taraftarlar Kadı Seyfullah Efendi Camii'ne bira şişeleri ve çöp kutuları ile saldırdı
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı FOTO
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı | FOTO

Bugün saat 10.00 itibari mübarek Hırka-i Şerif ziyarete açıldı ve Peygamber âşıklarının bir yıllık özlemi sona erdi
Diyanet Vakfı'ndan Arnavutluk'a Ramazan yardımı
Diyanet Vakfı'ndan Arnavutluk'a Ramazan yardımı

TDV, Ramazan ayı vesilesiyle Arnavutluk’taki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu
Kenya'nın tarihi köyünde Ramazan heyecanı
Kenya'nın tarihi köyünde Ramazan heyecanı

Kenya'nın bin 500 nüfuslu Müslüman çoğunluklu Takaungu köyündeki halk Ramazan'ı coşkuyla karşıladı
İHH'dan Kosovalı gazi ve şehit ailelerine gıda yardımı
İHH'dan Kosovalı gazi ve şehit ailelerine gıda yardımı

İHH'nın Ramazan vesilesiyle, 104 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı kapsamında, Kosovalı 200 gazi ve şehit ailesine yardımda bulundu
Eyüp Sultan Türbesi Ramazanda 24 saat açık
Eyüp Sultan Türbesi Ramazanda 24 saat açık

Eyüp Sultan Camisi'nde bulunan Eyüp Sultan Türbesi, Ramazan ayı boyunca 24 saat ziyarete açık kalacak
Bulgaristan da İslami eğitime destek kampanyası başladı
Bulgaristan’da İslami eğitime destek kampanyası başladı

Bu yıl “Bulgaristan’da İslami Eğitim Desteğine Muhtaç-Yardım Elini Uzat” başlığı altında gerçekleştirilen yardım kampanyası 25 Haziran 2017 tarihine kadar sürecek.
Filistinli hakim Ramazan ayında boşanmayı yasakladı
Filistinli hakim Ramazan ayında boşanmayı yasakladı

Filistin Şeriat Mahkemeleri, oruçlu oldukları için bazı çiftlerin "hızlı ve yanlış" karar verebildikleri gerekçesiyle Ramazan ayı boyunca boşanma başvurusu almayacak
Bab'da yıllar sonra huzurlu Ramazan FOTO
Bab'da yıllar sonra huzurlu Ramazan | FOTO

Fırat Kalkanı Harekatı'nda, 6 yılın ardından DEAŞ'tan kurtarılan Bab'da vatandaşlar güvenle alışveriş yapıyor, kebapçı ve tatlıcılar iftara doğru tezgahlarını açıyor
Mısırlılardan Sisi'ye 'sessiz teravih' tepkisi
Mısırlılardan Sisi'ye 'sessiz teravih' tepkisi

Mısır'da "teravih namazlarının tamamının hoparlörlerle cami dışına verilmesi" şeklindeki uygulama bu yıl Sisi yönetimi tarafından yasaklandı. Mısırlılar alınan bu skandal karara sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.
İHH'dan Nijer ve Irak'taki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı FOTO
İHH'dan Nijer ve Irak'taki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı | FOTO

İHH, Nijer'in başkenti Niamey'in çevresindeki 9 köydeki ihtiyaç sahibi ailelere ve Irak'ın Musul kentindeki operasyon ve çatışma nedeniyle bölgeden kaçarak Kerkük’e sığınan 900 aileye yardım kolisi ulaştırdı
Pakistan'da ilk iftar heyecanı
Pakistan'da ilk iftar heyecanı

Ramazan ayına Türkiye'den bir gün sonra başlayan Pakistan'da ilk iftar heyecanı yaşandı
İHH Ramazan yardımlarına başladı
İHH Ramazan yardımlarına başladı

İHH 27 ülkede 130 bin insana zekat ve fitre dağıtımına Ramazanın ilk günü başladı

Haberler

İHH ramazanda 1 milyon kişiye yardım ulaştıracak
İHH ramazanda 1 milyon kişiye yardım ulaştıracak

İHH'dan 'Gazze' uyarısı
İHH'dan 'Gazze' uyarısı

İHH'dan Kosovalı gazi ve şehit ailelerine gıda yardımı
İHH'dan Kosovalı gazi ve şehit ailelerine gıda yardımı

İHH'dan Nijer ve Irak'taki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı | FOTO
İHH'dan Nijer ve Irak'taki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı FOTO

İHH Ramazan yardımlarına başladı
İHH Ramazan yardımlarına başladı

İHH'dan Vietnamlı Müslümanlara ramazan yardımı
İHH'dan Vietnamlı Müslümanlara ramazan yardımı

Suriye'de bin 100 çocuk sünnet ettirildi
Suriye'de bin 100 çocuk sünnet ettirildi

Vietnam en büyük camisine kavuştu | FOTO
Vietnam en büyük camisine kavuştu FOTO






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 