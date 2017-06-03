17:14, 03 Haziran 2017 Cumartesi

İHH'dan Suriye'de her gün 50 bin kişiye iftar





İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfınca Suriye'nin İdlib, Hama, Humus, Azez ve Cerablus bölgelerinde her gün 50 bin kişiye iftar veriliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca Suriye'nin İdlib, Hama, Humus, Azez ve Cerablus bölgelerinde her gün 50 bin kişiye iftar verildiği bildirildi. İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Danışmanı Selim Tosun yaptığı açıklamada, Ramazanın gelmesiyle çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. İdlib, Hama, Humus, Azez ve Cerablus bölgelerinde her gün savaş mağduru 50 bin Suriyeliye iftar verildiğini belirten Tosun, "İftar sofralarıyla ailelere destek oluyoruz. Rahmet ayı Ramazanla tatlı bir yoğunluk başladı. Suriye'nin çeşitli bölgelerinde kurduğumuz iftar çadırları, mobil aşevleri ve mutfaklarımızdan binlerce insan faydalanıyor." diye konuştu. Tosun, Ramazanın sonuna kadar iftar organizasyonlarının devam edeceğini kaydetti.

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