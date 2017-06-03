17:19, 03 Haziran 2017 Cumartesi

Erdoğan: 2017 ekonomide sıçrama yılı olacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan MÜSİAD Genel Kurulu toplantısında konuştu.

"7 Haziran 2015 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçları, AK Parti döneminde bin bir zahmetle ve fedakarlıkla tesis ettiğimiz istikrar ve güven ortamını tehlikeye düşürdü." diyen Erdoğan, "Türkiye, koalisyon dönemlerinin sancılarını, krizlerini, kavgalarını tüm dehşetiyle yeniden kapısında buldu. 'Koalisyon da olur' diyenlere aslında o dönem bir cevaptı. Demek ki olmuyormuş. Hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde edememesi, koalisyon için gereken uzlaşmanın da sağlanamaması üzerine cumhurbaşkanı olarak yetkimizi kullandık ve seçimleri malum tekrarladık." ifadelerini kullandı.

"TÜM CESARETİNİZLE YATIRIM YAPIN"

2017'nin ekonomide tarihi bir sıçrama yılı olacağını vurgulayan Erdoğan, "İş adamlarımıza diyoruz ki tüm imkanlarınızla, tüm cesaretinizle yatırım yapın, üretin, ihracatı zorlayın, istihdamı artırın. Böylece siz de kazanın, ülkemiz de kazansın." dedi.

Erdoğan, "Borsadaki yükseliş ve dövizdeki düşüş, piyasaların ekonomimize olan güveninin tam olduğuna işaret ediyor. Beyaz eşya satışlarındaki yükseliş gibi pek çok emare ekonominin çarklarının giderek daha hızlı dönmeye başladığını da gösteriyor. Buradan MÜSİAD üyeleri başta olmak üzere tüm iş adamlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum; Ülkemize değer veriyorsak, ülkemizi seviyorsak, bu topraklara borcumuzu ödemek istiyorsak, şimdi harekete geçme zamanıdır. Daha çok çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"KARARIMIZI KENDİMİZ VERİRİZ"

"Gerek Amerika gerek Rusya ile yaptığımız görüşmeler neticesinde gelinen bir nokta var. Bu nokta, bir yerde izleme noktasıdır." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim için izleme. Biz izliyoruz şu anda. Rakka'da DEAŞ terör örgütü var. Şu anda ABD, iki terör örgütüyle, bunun birisi siyasi ayak, birisi eylem ayağı, yani PYD, YPG... 'Ben' diyor, 'YPG ile Rakka'yı halledeceğim'. Biz kendilerine birçok şeyleri anlattık. Bunları tekrar burada anlatmaya gerek yok, 'Peki halledeceksen buyurun hallet' dedik, hayırlı olsun 'Ama şunu da bilmenizi istiyoruz' dedik. 'Eğer Suriye'nin kuzeyinden ülkemize herhangi bir taciz olacak olursa o zaman da artık biz bundan sonra kimseyle bu konuları görüşmeyiz, kararımızı kendimiz veririz, nasıl Cerablus'ta, Rai'de, Bab'da göbeğimizi kestik, adımı attıysak bundan sonra da adımı atarız' dedik."

"SİZE NE YAPILDI Kİ HAK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ VERİYORSUNUZ?"

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu da eleştirerek, "Ana muhalefetin başındaki zat tweet atıyor, herhalde birçok kardeşim o tweetleri okumuştur. Ne diyor o tweette? Çok enteresan. 'Dördüncü yıl dönümünü kutladığımız Gezi olaylarında hak ve özgürlük mücadelesi verenleri minnetle anıyorum.' diyor. Bu nasıl hak ve özgürlük mücadelesi ya? Yani bir şehri yakacaksınız, yıkacaksınız, polislerimizi şehit edeceksiniz, cam, çerçeve her şeyi indireceksiniz ve buna hak ve özgürlük mücadelesi diyeceksiniz. Size ne yapıldı ki hak ve özgürlük mücadelesi veriyorsunuz? Hak ve özgürlük mücadelesini vermek, Yeşilköy Havalimanından kaçarak Bakırköy Belediye Başkanının evine sığınmak mıdır?" dedi.