Türkiye ile Ukrayna arasında 'kutup işbirliği' artacak

Ukrayna ile Türkiye, Güney Kutbu'nda Antarktika'da yürütülen bilimsel çalışmalarda işbirliğini artıracak.
Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Antarktika Antlaşması İstişare Toplantısında Türkiye ile işbirliğinin genişletilmesi hususunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Türkiye ile Antarktika araştırmaları alanında bilimsel ve teknik işbirliği memorandumunun daha önce imzalandığı hatırlatılan açıklamada, Türk temsilcilerle yeni bir anlaşma imzalamadan bu işbirliğinin geliştirilmesinde hemfikir olunduğu belirtildi.
Malezya ve Çin ile de işbirliği memorandumu imzalanması hususunun görüşüldüğü vurgulanan açıklamada, Türkiye ve Malezya'nın Antarktika'da üssü olmadığından araştırmalarda Ukrayna'nın üssünden faydalanmak istediği aktarıldı.
Açıklamada, Türk bilim insanlarının geçen yıl bu üste kısa süreli çalışmalara katıldığı da ifade edildi.
Geçen yıl Ukrayna Ulusal Antarktik Bilim Merkezi (NASC) ile İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Merkezi (PolReC) ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde çeşitli üniversitelerden müteşekkil ilk Türk bilim heyeti, Ukrayna ile işbirliği halinde Antarktika'ya bilimsel sefer düzenlemişti.
Ukrayna ile Türkiye'nin, Antarktika'da bilimsel ve teknik çalışmalarda işbirliğini artıracağı bildirildi
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