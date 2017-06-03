İsrail askerlerinin katlettiği Filistinli kız defnedildi

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentinde "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla vurarak öldürdüğü Filistinli kız çocuğu Nevaf İnfiat (15), yüzlerce kişinin katıldığı bir cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
Batı Şeria'nın Ya'bed beldesindeki evinin önüne getirilen Filistinli kızın cenazesi, Kıble Mescidi'ne kılınan cenaze namazının ardından kasaba mezarlığında toprağa verildi.
Nevaf İnfiat, önceki gün Cenin'e bağlı Ya'bed beldesinde "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanmıştı. Filistinli kız çocuğu dün, kaldırıldığı Hiyleb Yafa Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
İsrail, İnfiat'ın cenazesini dün akşam saatlerinde ailesine teslim etti.
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İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentinde "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla vurarak öldürdüğü Filistinli kız çocuğu Nevaf İnfiat, yüzlerce kişinin katıldığı bir cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı
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