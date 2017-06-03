Hollanda'da koalisyon krizinde 80'inci gün

Hollanda'da 15 Mart'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden 80 gün geçmesine rağmen ülkede halen hükümet kurulamadı.
Temsilciler Meclisi, seçimlerin ardından son hükümetin Sağlık, Sosyal Yardımlaşma ve Spor Bakanı Edith Schippers'i yeni hükümetin kurulmasında koalisyon seçeneklerinin araştırılması için görevlendirmişti.
Schippers'in, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Yeşil Sol (GL) partileri arasında yaptığı müzakerelerde özellikle göç konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle koalisyon görüşmeleri seçimlerden iki ay sonra tıkanmıştı.
Tıkanıklığın ardından siyasi liderler ile 2. tur görüşmeleri yapan Schippers, bu görüşmelerden de farklı bir sonuç alamayınca görevinden istifa etmişti.
Temsilciler Meclisi, geçen hafta hükümeti kurma görevini son hükümette Devlet Bakanlığı görevini yürüten 75 yaşındaki Herman Tjeenk Willink'e vermişti.
Willink, hükümetin kurulması konusunda aceleci davranma taraftarı olmadığını vurgulayarak siyasi liderlerle görüşmelere başlamıştı.
Toplam 13 partinin 150 sandalyeli meclise girdiği Hollanda'da en az 4 partili bir koalisyon kurulması bekleniyor.
Ülkedeki hiçbir siyasi parti, mecliste 20 milletvekilliği elde ederek ikinci büyük siyasi parti olan Geert Wilders'in liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisiyle (PVV) koalisyon kurmak istemiyor.
Hollanda'da 2012'de yapılan genel seçimlerden 54 gün sonra iki partili koalisyon hükümeti kurulmuştu.
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Hollanda'da 15 Mart'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden 80 gün geçmesine rağmen ülkede halen hükümet kurulamadı
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