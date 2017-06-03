19:25, 03 Haziran 2017 Cumartesi

TDV Karadağ'da Boşnakça Kur'an-ı Kerim meali dağıttı | FOTO

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Boşnakça Kur'an-ı Kerim meali dağıtıldı.

TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Serhat Galip ve Karadağ İslam Birliği Başkanı Rıfat Fejzic'in katılımıyla İslam Birliği binasında gerçekleşen dağıtım töreninde, 4 bin Boşnakça mealin yanı sıra Ramazan ayı vesilesiyle ihtiyaç sahiplerine alışveriş çeki hediye edildi.

Fejzic, törende yaptığı konuşmada, Ramazan ayının Kur'an-ı Kerim ayı olduğunu belirterek, "Türkiye Diyanet Vakfının 'Hediyem Kur'an Olsun' projesinin Ramazan ayında yürütülmesi bu bölgede yaşayan Müslümanlar için büyük önem arz ediyor. Biz, dinimiz İslam'ı en güzel şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz. Dinimizi olduğu gibi temsil etmemizi sağlayacak yegane şey Kur'an'dır." şeklinde konuştu.

İslam'ın, günümüzde kendini Müslüman olarak adlandıran kişiler tarafından yanlış bir biçimde temsil edildiğini söyleyen Fejzic, İslam'ın, barış ve hoşgörü dini olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Galip de Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ile Karadağ İslam Birliğinin ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunacağını aktararak, "Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim ayıdır. Bu nedenle vaktimizin çoğunu Kur'an okumakla geçirmeliyiz. Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak ve günlük hayatta uygulamak gerekir." dedi.

"Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında daha önce Boşnakça dilinde basılan 50 bin Kur'an-ı Kerim mealinin 20 bini Bosna Hersek'te, 4 bini Hırvatistan'da dağıtılmıştı.