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Almanya Dışişleri Bakanı, Türkiye ziyaretinin sebebini açıkladı
Almanya Dışişleri Bakanı, Türkiye ziyaretinin sebebini açıkladı

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, "Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden normalleştirme olanaklarını arıyoruz" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi için imkan aradıklarını söyledi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Gabriel, St. Petersburg’da yaptığı açıklamada, Türkiye'ye pazartesi günü yapacağı ziyarette ele alacağı konular arasında Alman milletvekillerinin İncirlik üssünde konuşlandırılmış Alman askerlerini ziyaret talebi olacağını da belirtti.

Ancak Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde halen sıkıntılı olan başka konuların da bulunduğunu ifade eden Gabriel, "Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden normalleştirme olanaklarını arıyoruz." dedi.

Gabriel, St. Petersburg’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede de Ukrayna’daki ihtilafı ele aldıklarını ifade etti.

Alman Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın doğusundaki kriz konusunda Ukrayna, Fransa, Almanya ve Rusya'nın yer aldığı Normandiya sürecinde hükümet ve devlet başkanları seviyesine kadar görüşmelerin süreceği umudunu taşıdığını kaydetti.

Öte yandan Putin’in, dün akşam, Gabriel ve eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’i konutunda kabul ettiği öğrenildi.



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