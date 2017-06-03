Almanya Dışişleri Bakanı, Türkiye ziyaretinin sebebini açıkladı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi için imkan aradıklarını söyledi.
Alman basınında yer alan haberlere göre, Gabriel, St. Petersburg’da yaptığı açıklamada, Türkiye'ye pazartesi günü yapacağı ziyarette ele alacağı konular arasında Alman milletvekillerinin İncirlik üssünde konuşlandırılmış Alman askerlerini ziyaret talebi olacağını da belirtti.
Ancak Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde halen sıkıntılı olan başka konuların da bulunduğunu ifade eden Gabriel, "Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden normalleştirme olanaklarını arıyoruz." dedi.
Gabriel, St. Petersburg’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede de Ukrayna’daki ihtilafı ele aldıklarını ifade etti.
Alman Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın doğusundaki kriz konusunda Ukrayna, Fransa, Almanya ve Rusya'nın yer aldığı Normandiya sürecinde hükümet ve devlet başkanları seviyesine kadar görüşmelerin süreceği umudunu taşıdığını kaydetti.
Öte yandan Putin’in, dün akşam, Gabriel ve eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’i konutunda kabul ettiği öğrenildi.
Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, "Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden normalleştirme olanaklarını arıyoruz" dedi
Türkiye Diyanet Vakfının "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Boşnakça Kur'an-ı Kerim meali dağıtıldı
Hollanda'da 15 Mart'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden 80 gün geçmesine rağmen ülkede halen hükümet kurulamadı
İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentinde "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla vurarak öldürdüğü Filistinli kız çocuğu Nevaf İnfiat, yüzlerce kişinin katıldığı bir cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı
Eski Gambiya Devlet Başkanı Jammeh destekçileri ile ECOWAS'a bağlı birlikler arasında çıkan çatışmada 6 kişi yaralandı
Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
DEAŞ'ın, Musul'un batısındaki Sıhha mahallesinde son günlerde yaşanan çatışmalarda 120 üyesini kaybettiği belirtildi
Zimbabve'yi 37 yıldır yöneten ve dünyanın görevi başındaki en yaşlı lideri olma rekorunu elinde tutan 93 yaşındaki Devlet Başkanı Mugabe, gelecek sene yapılacak başkanlık seçimleri için kampanyasını başlattı
Afganistan Senatosu Başkan Yardımcısının oğlunun cenaze törenindeki saldırılarda ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Cidde şehrindeki tarihi camiler arasında Osmanlı Cami ikinci sırda yer alıyor
ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'de DEAŞ kontrolündeki Rakka'ya düzenlediği hava saldırılarında 28 sivil daha 'yanlışlıkla' öldürüldü
UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Cappelaere, "Salgının yayılmasını önlemek için 16 milyon dolarlık fona ihtiyaç var" dedi
Suriyeli muhaliflerden Şimali, Beşşar Esed rejiminin, Humus'un kuzey kırsalından başlayarak Hama'nın güney kırsalına kadar uzanan muhaliflerin kontrolündeki bölgede yaşayan halkı göç ettirmeyi planladığını söyledi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, New York'taki üçlü görüşmede hedefin, süreçteki tıkanıklığın aşılması ve Cenevre yolunun açılması olduğunu vurgulayarak, "Biz New York'a bu hedefe bağlı gidiyoruz. Temennim, Rum tarafının da New York'a aynı yaklaşımla gelmesidir." dedi
2008'de eski devlet başkanı adayı Betancourt'un kurtarılmasına yönelik yapılan "Şah Operasyonu" ile yakalanan FARC yöneticisi Suarez serbest bırakıldı
Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 asker, Danimarka'nın Frederikssund kentindeki Orhan Gazi Camisi avlusuna kurulan iftar çadırında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı