Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
00:22, 04 Haziran 2017 Pazar
Güncel
22:25, 03 Haziran 2017 Cumartesi

  • Paylaş
MÜSİAD'ın yeni başkanı Abdurrahman Kaan
MÜSİAD'ın yeni başkanı Abdurrahman Kaan

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin yeni başkanı Abdurrahman Kaan oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) yeni başkanı Abdurrahman Kaan oldu.

MÜSİAD'ın 24. Olağan Genel Kurulu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın yanı sıra Hollanda, Japonya, İran ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu 23 ülkeden başkonsolos, ticaret ateşesi ve konsolos yardımcısı düzeyinde 27 temsilci katıldı.

Kurulda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Bakanı Zeybekci, Abdurrahman Kaan ve Nail Olpak birer konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından İç Genel Kurul'a geçildi. İç Genel Kurul'da MÜSİAD'ın 6'ncı başkanlığına derneğin Genel Başkan Yardımcısı olan Abdurrahman Kaan seçildi.

Bayrağı Nail Olpak'tan devralan Kaan'ın Genel Başkan seçildiği İç Genel Kurul'da, yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Buna göre MÜSİAD'ın yeni yönetim kurulu üyeleri Ali Gür, Ali Reis Topçu, Kerim Altıntaş, İsrail Kuralay, Mehmet Akif Özyurt, Mahmut Asmalı, Adnan Bostan, Melike Günyüz, Halim Aydın, Mehmet Ünal, Burak Benşi̇n, Ömer Faruk Akbal, Muhammet Ali̇ Özeken, Soner Meşe, Ahmet Şekerli̇, Oktay Dede, İbrahi̇m Uyar, Hi̇kmet Köse, Zeki̇ Güverci̇n, Bayram Şenocak, Fati̇h Keçebi̇r, Gökhan Yetki̇n, Burhan Özdemi̇r ve Engi̇n Akdağ'dan oluştu.

"Tüm Türkiye'de 3 bin üyeli Genç MÜSİAD'lı, genç iş adamları topluluğuna ulaştık"

Abdurrahman Kaan, konuşmasında, MÜSİAD olarak her zaman hem kendilerinin hem de ülkenin gelişimi için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

"Bugün Türkiye'de 86 noktada, dünyanın 68 ülkesinde 181 noktada var olan bir MÜSİAD'a eriştik. Tüm Türkiye'de 3 bin üyeli Genç MÜSİAD'lı, genç iş adamları topluluğuna ulaştık." diyen Kaan, ülkede iş dünyasının sorunlarıyla yakından ilgilenmekle kalmayıp, profesyonel ekipleriyle hazırladıkları raporlarla ve sundukları önerilerle çözüme katkı sunmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Kaan, gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarından birisinin işsizlik olduğunu anımsatarak, "Ülkemiz özellikle son yıllarda ciddi emek veriyor bu konuda; değerli Cumhurbaşkanımızın yönlendirmeleri ve hükümetimizin hassasiyetiyle istihdamın artırılması yönünde çalışmalara ağırlık veriliyor." diye konuştu.

Kaan, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha çok üretim, yatırım, istihdam diyoruz; ama bu noktada bir kanayan yaraya dikkati çekmek istiyorum: Faiz! Faizle işleyen mevcut sistem değişmeden, faizi ortadan kaldırmak ya da değiştirmek mümkün değil. Ekonomimizde, faizin etkisini en aza indirecek ya da ortadan kaldıracak yeni bir sistem üzerinde çalışmamız gerekiyor. Maliye politikamızı 'faiz dışı fazla' esasından, 'yatırım dışı fazla' esasına çevirmeye gayret etmeliyiz."

KAAN'IN AİLESİ, KURULDUĞU GÜNDEN BU YANA MÜSİAD'DA

Genel başkanlığı devralan Kaanlar Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Kaan'ın ailesi, kurulduğu günden bu yana MÜSİAD'da yer alıyor.

Abdurrahman Kaan, MÜSİAD'ta, 2003-2006 yılları arasında Gıda Tarım Sektör Kurul Başkan Yardımcısı, 2006-2009 yılları arasında da Gıda Tarım Sektör Kurul Başkanı olarak görev yaptı.

Kaan, 2009'dan sonra MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sektör Kurullarından Sorumlu Başkan Yardımcılığı, Bütçe ve Mali İşler Başkanlığı yaptıktan sonra 4 yıl da teşkilatlanmadan sorumlu olarak çalıştı.

Yurtiçi Teşkilatlanmadan ve Eğitim, Kültür, Araştırma ve Yayınlar komisyonlarından 2012 yılından bu yana sorumlu olan Kaan, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Bugün 11 bini aşan üyeye ulaşan, 60 bine yakın işletmeyi temsil eden ve 1 milyon 600 bin kişiye istihdam sağlayan derneğin, yurt içinde 86 irtibat noktası bulunuyor. MÜSİAD, yurt dışında ise 68 ülkede toplamda 181 noktada hizmet veriyor.

Kurucu Genel Başkanı'nın Erol Yarar olduğu MÜSİAD'da, önceki yıllarda derneğin kaptan koltuğuna Ali Bayramoğlu, Ömer Bolat, Ömer Cihad Vardan ve son olarak Nail Olpak oturdu.



İlgili Konular MÜSİAD Abdurrahman Kaan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Şırnak şehitlerinden son fotoğraf
Şırnak şehitlerinden son fotoğraf

Şırnak'ta helikopter kazasında şehit olan 13 askerden 6'sının, 31 Mayıs'ta birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı
MÜSİAD'ın yeni başkanı Abdurrahman Kaan
MÜSİAD'ın yeni başkanı Abdurrahman Kaan

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin yeni başkanı Abdurrahman Kaan oldu
Isparta'da 17 kamu personeli FETÖ'den gözaltında
Isparta'da 17 kamu personeli FETÖ'den gözaltında

Isparta'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 17 kamu personeli yakalandı
Türkiye ile Ukrayna arasında 'kutup işbirliği' artacak
Türkiye ile Ukrayna arasında 'kutup işbirliği' artacak

Ukrayna ile Türkiye'nin, Antarktika'da bilimsel ve teknik çalışmalarda işbirliğini artıracağı bildirildi
Erdoğan 2017 ekonomide sıçrama yılı olacak
Erdoğan: 2017 ekonomide sıçrama yılı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2017 ekonomide, bana göre şu andaki tespitlerim bu, tarihi bir sıçrama yılı olacak" dedi
Aydınlık Gazetesi genel yayın yönetmeni gözaltında
Aydınlık Gazetesi genel yayın yönetmeni gözaltında

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, Iğdır'da gözaltına alındı
DEAŞ'lıların eylem hazırlığı görüntüleri VİDEO
DEAŞ'lıların eylem hazırlığı görüntüleri | VİDEO

Ankara'da, AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin yapıldığı 21 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla öldürülen DEAŞ mensupların eylem hazırlığı sırasındaki görüntüler ortaya çıktı
Körfezde 200 yıllık batık gemi bulundu
Körfezde 200 yıllık batık gemi bulundu

İzmir Körfezi'nde yaklaşık iki yüz yıl önce battığı tahmin edilen gemi enkazı bulundu
Başbakanlık Başmüşaviri Birol Erdem FETÖ'den gözaltında
Başbakanlık Başmüşaviri Birol Erdem FETÖ'den gözaltında

Başbakanlık Başmüşaviri Birol Erdem ile eşi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ üyesi olmak suçundan gözaltına alındı
Türkiye'den Türkmenistan'a 'enerji' desteği
Türkiye'den Türkmenistan'a 'enerji' desteği

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Kapucu, "Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi çerçevesinde Türkmenistan’ın doğalgaz projelerini destekliyoruz. Gerekli koşullar oluştuğunda Türkmenistan gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletmeye hazırız" dedi
Gümrük alacaklarının yeniden yapılandırılması için 30 Haziran'a kadar süre
Gümrük alacaklarının yeniden yapılandırılması için 30 Haziran'a kadar süre

7020 sayılı Kanun kapsamında, 31 Mart 2017'den önceki gümrük alacaklarının yeniden yapılandırılmasından yararlanmak isteyen borçluların 30 Haziran'a kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunmaları gerekiyor
Çorum'daki FETÖ operasyonunda 20 gözaltı
Çorum'daki FETÖ operasyonunda 20 gözaltı

Örgüt yapılanmasında "abla" olarak görev aldıkları öne sürülen 20 kişi gözaltına alındı
Askeri Mahkemelerin dosyalarına bakacak mahkemeler belli oldu
Askeri Mahkemelerin dosyalarına bakacak mahkemeler belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, kaldırılan Askeri Mahkemelerin dosyalarına hangi mahkemelerin bakacağını belirledi
Adana'da 500 polisli şafak operasyonu 15 gözaltı
Adana'da 500 polisli şafak operasyonu: 15 gözaltı

Adana'da kent merkezinde, 500 polisle 47 adrese şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı
Terör örgütü propagandası yapan komando tutuklandı
Terör örgütü propagandası yapan komando tutuklandı

Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan er, sosyal medya hesabından PKK propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklandı
Kuzu Darbe davasının sulandırılmasında CHP'nin payı var
Kuzu: Darbe davasının sulandırılmasında CHP'nin payı var

AK Parti İstanbul Milletvekili Kuzu, 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, İstanbul'daki "ana darbe davası"yla ilgili olarak, "Bu davayı sulandırmadır ve CHP'inin bu işte çok büyük bir payı var" dedi

Haberler

Tarihte bugün: Mehmet Ali Ağca Papa’yı vurdu
Tarihte bugün Mehmet Ali Ağca Papa yı vurdu

Genç MÜSİAD'ın yeni başkanı Engin Akdağ oldu
Genç MÜSİAD'ın yeni başkanı Engin Akdağ oldu

MÜSİAD'dan istihdam seferberliğine 250 bin kişilik katkı
MÜSİAD'dan istihdam seferberliğine 250 bin kişilik katkı

MÜSİAD'ın dev organizasyonu başladı
MÜSİAD'ın dev organizasyonu başladı

Yargıtay'daki dosya sayısı 1 milyonu buldu
Yargıtay'daki dosya sayısı 1 milyonu buldu

MÜSİAD Ankara'daki saldırıyı kınadı
MÜSİAD Ankara'daki saldırıyı kınadı

MÜSİAD: İran'a yatırım fırsatı değerlendirilmeli
MÜSİAD İran'a yatırım fırsatı değerlendirilmeli

Diyarbakır iş camiasından sağduyu çağrısı
Diyarbakır iş camiasından sağduyu çağrısı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 