Şırnak şehitlerinden son fotoğraf

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde, bindikleri helikopterin kalktıktan kısa süre sonra düşmesi sonucu şehit olan 13 askerden 6'sının birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.
Kazada şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile silah arkadaşlarının yer aldığı fotoğrafın 31 Mayıs'ta akşam saatlerinde Şenoba Alay Komutanlığı'nda çekildiği öğrenildi.
Tümgeneral Aydın'ın ortada durduğu fotoğrafta, şehitlerden Piyade Albay Oğuzhan Küçükdemirkol, Piyade Kurmay Albay Gökhan Eker, Jandarma Yarbay Songül Yakut, İstihbarat Yüzbaşı Koray Onay ve Yüzbaşı Koray Acar bulunuyor.
Şırnak'ta 31 Mayıs'ta Şenoba Tugay Komutanlığından kalkan AS 532 Cougar tipi helikopter, bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşmüş, 13 asker şehit olmuştu.
Şırnak'ta helikopter kazasında şehit olan 13 askerden 6'sının, 31 Mayıs'ta birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı
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