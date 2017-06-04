Londra Köprüsü'nde minibüs yayaların arasına daldı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Londra Köprüsü'nde bir minibüs şöförünün aracını köprüdeki yayaların üzerine sürdüğü iddia edildi.
Londra polisinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin ve acil servis görevlilerinin Londra Köprüsü'nde gerçekleşen olayla ilgilendiği kaydedildi.
Polis, olayın detaylarına ilişkin bilgi vermezken, sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımlarda ise saatte ortalama 80 kilometre hızla ilerleyen beyaz bir minibüs şöförünün aracını kaldırımda yürüyen yayaların üzerine sürdüğü öne sürüldü.
Londra Ambulans Hizmetlerinden yapılan açıklamada da, "Londra Köprüsü'nde yaşanan olaya müdahale ediliyor. Lütfen bölgeye gitmeyiniz." uyarısı yapıldı.
Londra Ulaşım Kurumundan (TFL) yapılan açıklamada ise "polisin ilgilendiği büyük bir olay" sebebiyle köprünün trafiğe kapatıldığı aktarıldı.
Londra Köprüsü, özellikle kenti ziyaret eden turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerin arasında yer alıyor. Köprü, tarihi Tower Bridge Köprüsü'nün yanında bulunmasından dolayı, tarihi köprüyü fotoğraflamak isteyenlerin uğrak yerleri arasında.
Londra'da 22 Mart'ta da Westminster Köprüsü'nde benzer bir olay yaşanmıştı. Ülke siyasetinin merkezi ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Westminster bölgesinde meydana gelen olayda, Adrian Russell Ajao isimli saldırgan, kiralık aracını, Westminster Köprüsü'nde saatte 120 kilometre hızla insanların üzerine sürmüş, araç, İngiltere Parlamentosu'nun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Londra Köprüsü'nde bir minibüsün yayaların üzerine sürüldüğü bildirildi
BAE büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'nin e-posta hesabını ele geçirdiğini savunan bir hacker grubu, bazı postaları ABD'li medya kuruluşlarına gönderdi
Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, "Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden normalleştirme olanaklarını arıyoruz" dedi
Türkiye Diyanet Vakfının "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Boşnakça Kur'an-ı Kerim meali dağıtıldı
Hollanda'da 15 Mart'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden 80 gün geçmesine rağmen ülkede halen hükümet kurulamadı
İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentinde "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla vurarak öldürdüğü Filistinli kız çocuğu Nevaf İnfiat, yüzlerce kişinin katıldığı bir cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı
Eski Gambiya Devlet Başkanı Jammeh destekçileri ile ECOWAS'a bağlı birlikler arasında çıkan çatışmada 6 kişi yaralandı
Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
DEAŞ'ın, Musul'un batısındaki Sıhha mahallesinde son günlerde yaşanan çatışmalarda 120 üyesini kaybettiği belirtildi
Zimbabve'yi 37 yıldır yöneten ve dünyanın görevi başındaki en yaşlı lideri olma rekorunu elinde tutan 93 yaşındaki Devlet Başkanı Mugabe, gelecek sene yapılacak başkanlık seçimleri için kampanyasını başlattı
Afganistan Senatosu Başkan Yardımcısının oğlunun cenaze törenindeki saldırılarda ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Cidde şehrindeki tarihi camiler arasında Osmanlı Cami ikinci sırda yer alıyor
ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'de DEAŞ kontrolündeki Rakka'ya düzenlediği hava saldırılarında 28 sivil daha 'yanlışlıkla' öldürüldü
UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Cappelaere, "Salgının yayılmasını önlemek için 16 milyon dolarlık fona ihtiyaç var" dedi
Suriyeli muhaliflerden Şimali, Beşşar Esed rejiminin, Humus'un kuzey kırsalından başlayarak Hama'nın güney kırsalına kadar uzanan muhaliflerin kontrolündeki bölgede yaşayan halkı göç ettirmeyi planladığını söyledi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, New York'taki üçlü görüşmede hedefin, süreçteki tıkanıklığın aşılması ve Cenevre yolunun açılması olduğunu vurgulayarak, "Biz New York'a bu hedefe bağlı gidiyoruz. Temennim, Rum tarafının da New York'a aynı yaklaşımla gelmesidir." dedi