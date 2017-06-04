Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
02:34, 04 Haziran 2017 Pazar
Sağlık
Güncelleme: 02:17, 04 Haziran 2017 Pazar

  • Paylaş
Yumurtalık kanserinin tedavisinde yeni gelişme
Yumurtalık kanserinin tedavisinde yeni gelişme
Foto: Arşiv

İleri safha yumurtalık kanseri hastaları üzerinde denenen bir ilaç tümörleri küçülttü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İleri safha yumurtalık kanseri hastası küçük bir grup üzerinde denenen bir ilaç, katılımcıların neredeyse yarısında tümörleri küçülttü.

İngiltere'de Kanser Araştırma ve Kraliyet Marsden NHS Kuruluş Vakfının yürüttüğü çalışmada, bugüne kadar ileri safha yumurtalık kanseri olan 15 kadına ONX-0801 olarak adlandırılan bir ilaçla tedavi uygulandı ve ilacın özellikle hedef aldığı bir molekülü taşıyan 7 kadında tümörlerin önemli ölçüde küçüldüğü gözlendi.

Sadece kanserli hücreleri hedef alan, sağlıklı hücrelere zarar vermeyen ilaçla tedavide, geleneksel kemoterapide sıklıkla görülen, enfeksiyon, ishal, sinir hasarı ve saç dökülmesi gibi yan etkilerin de azaldığı belirtildi.

Uzmanlar, ilacın birkaç aydan fazla kullanımının güvenli olmayabileceğini, daha geniş katılımlı klinik çalışmaların yapılmasının ümit edildiğini vurguladı.

Araştırmacıların yumurtalık kanseri olan kadınların söz konusu molekülü taşıyıp taşımadığını tespit eden bir test geliştirdiği de ifade edildi.

Semptomları kolay anlaşılmayan yumurtalık kanseri, her 10 kadından 6'sında ileri safhaya kadar fark edilmiyor.



Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Sağlık Haberleri
Yumurtalık kanserinin tedavisinde yeni gelişme
Yumurtalık kanserinin tedavisinde yeni gelişme

İleri safha yumurtalık kanseri hastaları üzerinde denenen bir ilaç tümörleri küçülttü
Kanser tedavisinin küresel maliyeti 110 milyar doları aştı
Kanser tedavisinin küresel maliyeti 110 milyar doları aştı

Kanser tedavisinin küresel maliyeti 113 milyar dolara ulaştı
Her yıl 7 milyondan fazla insan sigaradan ölüyor
Her yıl 7 milyondan fazla insan sigaradan ölüyor

DSÖ'ye göre, dünyada günde 10-15 milyar sigara satılırken, her yıl 7 milyondan fazla kişi tütün tüketimi nedeniyle hayatını kayberdiyor
Biz olmak'
'Biz olmak'

Psikolog Ayşe Toker, toplumun genetik kodlarıyla oynanmasının insana ve birlik fikrine zarar vereceğini aktardı.
Tiroid kanseri Türkiye'de kadınlarda ikinci sırada
Tiroid kanseri Türkiye'de kadınlarda ikinci sırada

Türkiye'de de kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türünün tiroid kanseri olduğu açıklandı
Psikolojik Grip Depresyon
Psikolojik Grip / Depresyon

Psikologunuz diyor ki… Varlığımız bize emanet, ne kadar yorulsak da menzile varmakla yükümlüyüz. Pes etmek yok!
Kilolu ama zinde' olmak pek mümkün değil
'Kilolu ama zinde' olmak pek mümkün değil

Araştırmalar, aşırı şişman ancak metabolik olarak sağlıklı olanların da kalp rahatsızlığı, felç ve kalp yetmezliğine yakalanma riskinin yüksek olduğu sonucunu ortaya koydu
Türkiye'de 15 milyon hipertansiyon hastası var'
'Türkiye'de 15 milyon hipertansiyon hastası var'

TİHUD Başkanı Prof. Dr. Güler, "Türkiye'de 15 milyon hipertansiyon hastası olduğunu belirterek, "Ancak buna rağmen bu soruna dair farkındalık seviyesi hala çok düşük" dedi
Stresi yenmenin yeni adresi Otojenik Eğitim
Stresi yenmenin yeni adresi; Otojenik Eğitim

Çalışanların ve öğrencilerin yaşadıkları endişe, korku ve heyecansal gerginlikler psikolojik yapıyı derinden etkiler.
Günde 10 bin adımın 10 büyük faydası
Günde 10 bin adımın 10 büyük faydası

Günde atılan 10 bin adımın en başta kalp olmak üzere tüm vücuda azımsanmayacak kadar olumlu faydaları var
Sarı nokta hastalığından koruyucu öneriler
Sarı nokta hastalığından koruyucu öneriler

Sarı nokta hastalığından korunmaya ilişkin uzman doktordan "Düzenli göz muayenesi yaptırın. Ultraviole ışınlardan korunmak için her mevsim güneş gözlüğü kullanın. Sigara içmeyin. Beslenmenize dikkat edin. Düzenli olarak egzersiz yapın. Tansiyonunuzu ve kolesterolünüzü kontrol altında tutun" önerileri geldi
Türk Kızılayından 'Ramazan' uyarısı
Türk Kızılayından 'Ramazan' uyarısı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, Şu anda stoklarımız iyi ama bu bağışların bir ay sürecek ramazanda da devam etmesi gerekiyor ki ilerleyen süreçte stoklarımızda bir erime yaşanmasın." dedi
Uykusuzluk obezite nedeni
Uykusuzluk obezite nedeni

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, normalden az uyumanın insanların hormonlarını etkilediği ve kişinin kendisini daha aç hissettiği ortaya çıktı
Çocuklarda özgüven
Çocuklarda özgüven

Çocuklarımıza değer verdiğimizi göstermek ve onları anladığımızı onlara hissettirmek hayati derecede önemlidir
Soğuk algınlığı virüsleri astımı tetikliyor
Soğuk algınlığı virüsleri astımı tetikliyor

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şekerel, "Hem çocukluk hem de erişkin yaş döneminde astımı en sık tetikleyici neden soğuk algınlığı virüsleridir" dedi
Dil gelişimini desteklemek için neler yapılabilir
Dil gelişimini desteklemek için neler yapılabilir?

Bebek ilk yaşına girdiğinde kendisine söylenenleri daha iyi anlamaya başlıyor.





Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 