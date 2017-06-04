Yumurtalık kanserinin tedavisinde yeni gelişme

İleri safha yumurtalık kanseri hastası küçük bir grup üzerinde denenen bir ilaç, katılımcıların neredeyse yarısında tümörleri küçülttü.
İngiltere'de Kanser Araştırma ve Kraliyet Marsden NHS Kuruluş Vakfının yürüttüğü çalışmada, bugüne kadar ileri safha yumurtalık kanseri olan 15 kadına ONX-0801 olarak adlandırılan bir ilaçla tedavi uygulandı ve ilacın özellikle hedef aldığı bir molekülü taşıyan 7 kadında tümörlerin önemli ölçüde küçüldüğü gözlendi.
Sadece kanserli hücreleri hedef alan, sağlıklı hücrelere zarar vermeyen ilaçla tedavide, geleneksel kemoterapide sıklıkla görülen, enfeksiyon, ishal, sinir hasarı ve saç dökülmesi gibi yan etkilerin de azaldığı belirtildi.
Uzmanlar, ilacın birkaç aydan fazla kullanımının güvenli olmayabileceğini, daha geniş katılımlı klinik çalışmaların yapılmasının ümit edildiğini vurguladı.
Araştırmacıların yumurtalık kanseri olan kadınların söz konusu molekülü taşıyıp taşımadığını tespit eden bir test geliştirdiği de ifade edildi.
Semptomları kolay anlaşılmayan yumurtalık kanseri, her 10 kadından 6'sında ileri safhaya kadar fark edilmiyor.
İleri safha yumurtalık kanseri hastaları üzerinde denenen bir ilaç tümörleri küçülttü
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