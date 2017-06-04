İsrail'deki Filistinli kadın tutuklu sayısı 56'ya yükseldi

İsrail cezaevlerindeki Filistinli kadın tutukluların sayısının 56'ya yükseldiği bildirildi.
Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Komitesi'nden yapılan açıklamada, İsrail cezaevlerindeki kadın tutukluların sayısının 56'ya yükseldiği belirtildi.
"Ramallah'ın kuzeyindeki Celezun Mülteci Kampı'nda ikamet eden 14 yaşındaki Filistinli kızın da arasında olduğu 8 kadının, Batı Şeria'nın farklı yerlerinde geçen ay gözaltına alındığı ve kadın tutukluların sayısının 56'ya yükseldiği aktarılan açıklamada, "Filistinli kadın tutuklular, zor şartlar altında yaşıyor. Bunların arasında 13 tane de reşit olmayan kız çocuğu var." ifadesi kullanıldı.
Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 7 bin Filistinli bulunuyor.
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İsrail cezaevlerindeki Filistinli kadın tutukluların sayısının 56'ya yükseldiği belirtildi
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