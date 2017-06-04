Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
04:37, 04 Haziran 2017 Pazar
Filistin
Güncelleme: 03:15, 04 Haziran 2017 Pazar

  • Paylaş
İsrail'deki Filistinli kadın tutuklu sayısı 56'ya yükseldi
İsrail'deki Filistinli kadın tutuklu sayısı 56'ya yükseldi

İsrail cezaevlerindeki Filistinli kadın tutukluların sayısının 56'ya yükseldiği belirtildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail cezaevlerindeki Filistinli kadın tutukluların sayısının 56'ya yükseldiği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Komitesi'nden yapılan açıklamada, İsrail cezaevlerindeki kadın tutukluların sayısının 56'ya yükseldiği belirtildi.

"Ramallah'ın kuzeyindeki Celezun Mülteci Kampı'nda ikamet eden 14 yaşındaki Filistinli kızın da arasında olduğu 8 kadının, Batı Şeria'nın farklı yerlerinde geçen ay gözaltına alındığı ve kadın tutukluların sayısının 56'ya yükseldiği aktarılan açıklamada, "Filistinli kadın tutuklular, zor şartlar altında yaşıyor. Bunların arasında 13 tane de reşit olmayan kız çocuğu var." ifadesi kullanıldı. 

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 7 bin Filistinli bulunuyor.



İlgili Konular İsrail filistin
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Filistin Haberleri
Musul'da yardım dağıtıldığı sırada havan saldırısı 6 ölü
Musul'da yardım dağıtıldığı sırada havan saldırısı: 6 ölü

Irak'ın Musul kentinde insani yardım dağıtıldığı sırada gerçekleşen havan saldırısında 6 sivilin öldüğü, 49'unun yaralandığı bildirildi
İsrail'deki Filistinli kadın tutuklu sayısı 56'ya yükseldi
İsrail'deki Filistinli kadın tutuklu sayısı 56'ya yükseldi

İsrail cezaevlerindeki Filistinli kadın tutukluların sayısının 56'ya yükseldiği belirtildi
Londra Köprüsü'nde minibüs yayaların arasına daldı
Londra Köprüsü'nde minibüs yayaların arasına daldı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Londra Köprüsü'nde yayaların üzerine araç sürüldü, bıçaklı saldırı düzenlendi. Polis, olaylarda birden fazla kişinin öldüğünü açıkladı
BAE'nin büyükelçisine ait olduğu iddia edilen e-postalar yayınlandı
BAE'nin büyükelçisine ait olduğu iddia edilen e-postalar yayınlandı

BAE büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'nin e-posta hesabını ele geçirdiğini savunan bir hacker grubu, bazı postaları ABD'li medya kuruluşlarına gönderdi
Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye ziyaretinin sebebini açıkladı
Almanya Dışişleri Bakanı, Türkiye ziyaretinin sebebini açıkladı

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, "Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden normalleştirme olanaklarını arıyoruz" dedi
TDV Karadağ'da Boşnakça Kur'an-ı Kerim meali dağıttı FOTO
TDV Karadağ'da Boşnakça Kur'an-ı Kerim meali dağıttı | FOTO

Türkiye Diyanet Vakfının "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Boşnakça Kur'an-ı Kerim meali dağıtıldı
Hollanda'da koalisyon krizinde 80'inci gün
Hollanda'da koalisyon krizinde 80'inci gün

Hollanda'da 15 Mart'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden 80 gün geçmesine rağmen ülkede halen hükümet kurulamadı
İsrail askerlerinin katlettiği Filistinli kız defnedildi
İsrail askerlerinin katlettiği Filistinli kız defnedildi

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentinde "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla vurarak öldürdüğü Filistinli kız çocuğu Nevaf İnfiat, yüzlerce kişinin katıldığı bir cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı
Batı Afrika güçleri ile Jammeh destekçileri arasında çatışma
Batı Afrika güçleri ile Jammeh destekçileri arasında çatışma

Eski Gambiya Devlet Başkanı Jammeh destekçileri ile ECOWAS'a bağlı birlikler arasında çıkan çatışmada 6 kişi yaralandı
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde orta şiddette deprem
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde orta şiddette deprem

Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Musul'daki operasyonda 120 DEAŞ'lı öldürüldü
Musul'daki operasyonda 120 DEAŞ'lı öldürüldü

DEAŞ'ın, Musul'un batısındaki Sıhha mahallesinde son günlerde yaşanan çatışmalarda 120 üyesini kaybettiği belirtildi
Dünyanın en yaşlı lideri 2018 seçimlerine hazırlanıyor
Dünyanın en yaşlı lideri, 2018 seçimlerine hazırlanıyor

Zimbabve'yi 37 yıldır yöneten ve dünyanın görevi başındaki en yaşlı lideri olma rekorunu elinde tutan 93 yaşındaki Devlet Başkanı Mugabe, gelecek sene yapılacak başkanlık seçimleri için kampanyasını başlattı
Kabil'de cenaze törenine bombalı saldırı 14 ölü 10 yaralı
Kabil'de cenaze törenine bombalı saldırı: 14 ölü, 10 yaralı

Afganistan Senatosu Başkan Yardımcısının oğlunun cenaze törenindeki saldırılarda ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Suudi Arabistan'ın tarihi 'Osmanlı Camisi'
Suudi Arabistan'ın tarihi 'Osmanlı Camisi'

Cidde şehrindeki tarihi camiler arasında Osmanlı Cami ikinci sırda yer alıyor
Rakka'da 28 sivil daha 'yanlışlıkla' öldürüldü
Rakka'da 28 sivil daha 'yanlışlıkla' öldürüldü

ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'de DEAŞ kontrolündeki Rakka'ya düzenlediği hava saldırılarında 28 sivil daha 'yanlışlıkla' öldürüldü
Yemen'deki kolera salgını için acil uyarı
Yemen'deki kolera salgını için acil uyarı

UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Cappelaere, "Salgının yayılmasını önlemek için 16 milyon dolarlık fona ihtiyaç var" dedi

Haberler

İsrail askerlerinin katlettiği Filistinli kız defnedildi
İsrail askerlerinin katlettiği Filistinli kız defnedildi

Gazze sınırında gerginlik: 9 yaralı
Gazze sınırında gerginlik 9 yaralı

İşgal güçleri bir ayda 3'ü çocuk 8 Filistinliyi öldürdü
İşgal güçleri bir ayda 3'ü çocuk 8 Filistinliyi öldürdü

Kerame Sınır Kapısı gün boyu açık olacak
Kerame Sınır Kapısı gün boyu açık olacak

Hamas, İsrail'in işgal projesini şiddetle reddediyor
Hamas İsrail'in işgal projesini şiddetle reddediyor

'Filistinlilerin çektiği acıların ana nedeni İsrail işgali'
Filistinlilerin çektiği acıların ana nedeni İsrail işgali'

Hamas'tan 'Gazze'de yerel seçim' açıklamasına tepki
Hamas'tan 'Gazze'de yerel seçim' açıklamasına tepki

İHH'dan 'Gazze' uyarısı
İHH'dan 'Gazze' uyarısı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 