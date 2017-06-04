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04:37, 04 Haziran 2017 Pazar
Ortadoğu
Güncelleme: 04:30, 04 Haziran 2017 Pazar

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Musul'da yardım dağıtıldığı sırada havan saldırısı: 6 ölü
Musul'da yardım dağıtıldığı sırada havan saldırısı: 6 ölü

Irak'ın Musul kentinde insani yardım dağıtıldığı sırada gerçekleşen havan saldırısında 6 sivilin öldüğü, 49'unun yaralandığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak'ın Musul kentinde insani yardım dağıtıldığı sırada gerçekleşen havan saldırısında 6 sivilin öldüğü, 49'unun yaralandığı bildirildi.

Irak ordusunda görevli subay Settae Cevad yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Musul'un batısında bulunan Rifai Mahallesi'ne havan topu ile saldırısı düzenlediğini belirtti.

Cevad, insani yardım dağıtıldığı sırada gerçekleşen saldırıda 6 sivilin öldüğünü, 49'unun yaralandığını söyledi.

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu 17 Ekim 2016'da kentin doğu yakasında başlamıştı. Doğu yakasının tamamen geri alınmasından sonra 19 Şubat'ta batı yakasına yönelik başlatılan operasyon ise devam ediyor.



İlgili Konular Musul ırak DEAŞ
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