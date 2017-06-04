Musul'da yardım dağıtıldığı sırada havan saldırısı: 6 ölü

Irak'ın Musul kentinde insani yardım dağıtıldığı sırada gerçekleşen havan saldırısında 6 sivilin öldüğü, 49'unun yaralandığı bildirildi.
Irak ordusunda görevli subay Settae Cevad yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Musul'un batısında bulunan Rifai Mahallesi'ne havan topu ile saldırısı düzenlediğini belirtti.
Cevad, insani yardım dağıtıldığı sırada gerçekleşen saldırıda 6 sivilin öldüğünü, 49'unun yaralandığını söyledi.
Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu 17 Ekim 2016'da kentin doğu yakasında başlamıştı. Doğu yakasının tamamen geri alınmasından sonra 19 Şubat'ta batı yakasına yönelik başlatılan operasyon ise devam ediyor.
Irak'ın Musul kentinde insani yardım dağıtıldığı sırada gerçekleşen havan saldırısında 6 sivilin öldüğü, 49'unun yaralandığı bildirildi
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