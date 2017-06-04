09:32, 04 Haziran 2017 Pazar

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 04 Haziran 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kızılay, AFAD ve TİKA'nın organizasyonuyla Somali'ye 15 bin ton gıda ve insani yardım malzemesi götürecek geminin uğurlanma törenine katılacak.

(Mersin/14.30)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına iştirak edecek.

(Bursa/20.30)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, partisinin il başkanlığının iftarında bulunacak.

(Düzce/ 20.32)

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, şehit ve gazi aileleri ile iftar programında bir araya gelecek. (Denizli/20.29)

3- Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, iş adamları ile bir araya gelecek, valiliği ziyaret edecek, halka açık iftar programına katılacak.

(Malatya/15.30/19.00/19.54)

4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü - Tiflis - Kars Demiryolu Hattı ile Göle - Çıldır-Aktaş Yolu'nda incelemede bulunacak, partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, parti teşkilatıyla iftar yapacak.

(Kars/11.30/Ardahan/14.30/18.00/19.45)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam)

KÜLTÜR SANAT

1- "Beyazıt Ramazan Sohbetleri"nde Ebubekir Kurban konuşmacı olarak yer alacak.

(İstanbul/18.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Bilecik'te Merkez Spor Salonu'nu, valiliği, gençlik merkezini ziyaret edecek ve Bilecik Belediyesince Edebali Stadı'nda düzenlenecek iftar programına katılacak.

(Bilecik/16.00/17.00/18.00/20.33)

2- Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off final maçında Eskişehirspor ile Göztepe, Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

- Karşılaşmayı Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da izleyecek.

(Antalya/21.30)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen 2018 Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 2. etap 5. ve son maçında Karadağ ile karşılaşacak.

(Sofya/15.00)

4- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Ankara'nın ev sahipliğindeki 2017 FIVB Dünya Ligi C2 Grubu 3. ve son maçında TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Hollanda ile karşılaşacak.

(Ankara/14.00)

5- A Milli Futbol Takımı, Makedonya ile 5 Haziran Pazartesi günü oynayacağı özel maç için başkent Üsküp'e gidecek.

- Milliler, maçın oynanacağı II. Filip Stadı'nda antrenman yapacak.

(İstanbul/14.30/Üsküp/19.30)

6- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final grubu 6. ve son hafta maçında, gelecek sezon Basketbol Süper Ligi'nde oynama hakkını kazanan iki takım Nesine.com Eskişehir Basket ile Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

- Günün diğer maçında Bursaspor Durmazlar ile Acıbadem Üniversitesi karşılaşacak.

(Eskişehir/15.00/Bursa/18.00)

7- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı İtalya Grand Prix'si koşulacak.

(Mugello/15.00)

ÖZEL HABER

1- Rekabet Kurumu bu yıl 160 milyon liralık ceza kesti

- Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak:

- "2017 yılında sonuçlanan soruşturma dosyaları kapsamında şimdiye kadar toplamda 160 milyon liralık ceza karara bağlandı"

- "Ceza alan sektörler arasında alkollü içecekler sektörü ilk sırada"

- "(Microsoft soruşturması) Minimum 6 ay sürecektir. Muhtemelen bu yıl sonu ya da gelecek yılın ilk aylarında bu soruşturmanın sonucu ortaya çıkacaktır"

2- Atıklardan ekonomiye 3,5 milyar lira katkı

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca atık yönetimi konusunda yürütülen çalışmalar sonucunda geçen yıl ekonomiye 3,5 milyar liralık katkı sağlandı

- Geri dönüşüm tesislerinde istihdam edilenlerin sayısı 60 bine ulaştı

- Atık yönetiminde 2023 hedefi, ekonomiye yılda 10 milyar liralık katkı, 100 bin istihdam olarak belirlendi

3- Dizelde binde 5 bitkisel katkı 2018'de zorunlu

- EPDK, satışı yapılan her 200 litre motorinin en az bir litre biyodizel içermesini 2018'den itibaren zorunlu hale getiriyor

- Biyodizel fiyat oluşumunda rekabeti bozucu durum tespit edilirse EPDK, harmanlama oranını yeniden belirleyebilecek