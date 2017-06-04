Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 04 Haziran 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kızılay, AFAD ve TİKA'nın organizasyonuyla Somali'ye 15 bin ton gıda ve insani yardım malzemesi götürecek geminin uğurlanma törenine katılacak.
(Mersin/14.30)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına iştirak edecek.
(Bursa/20.30)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, partisinin il başkanlığının iftarında bulunacak.
(Düzce/ 20.32)
2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, şehit ve gazi aileleri ile iftar programında bir araya gelecek. (Denizli/20.29)
3- Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, iş adamları ile bir araya gelecek, valiliği ziyaret edecek, halka açık iftar programına katılacak.
(Malatya/15.30/19.00/19.54)
4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü - Tiflis - Kars Demiryolu Hattı ile Göle - Çıldır-Aktaş Yolu'nda incelemede bulunacak, partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, parti teşkilatıyla iftar yapacak.
(Kars/11.30/Ardahan/14.30/18.00/19.45)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam)
KÜLTÜR SANAT
1- "Beyazıt Ramazan Sohbetleri"nde Ebubekir Kurban konuşmacı olarak yer alacak.
(İstanbul/18.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Bilecik'te Merkez Spor Salonu'nu, valiliği, gençlik merkezini ziyaret edecek ve Bilecik Belediyesince Edebali Stadı'nda düzenlenecek iftar programına katılacak.
(Bilecik/16.00/17.00/18.00/20.33)
2- Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off final maçında Eskişehirspor ile Göztepe, Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
- Karşılaşmayı Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da izleyecek.
(Antalya/21.30)
3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen 2018 Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 2. etap 5. ve son maçında Karadağ ile karşılaşacak.
(Sofya/15.00)
4- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Ankara'nın ev sahipliğindeki 2017 FIVB Dünya Ligi C2 Grubu 3. ve son maçında TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Hollanda ile karşılaşacak.
(Ankara/14.00)
5- A Milli Futbol Takımı, Makedonya ile 5 Haziran Pazartesi günü oynayacağı özel maç için başkent Üsküp'e gidecek.
- Milliler, maçın oynanacağı II. Filip Stadı'nda antrenman yapacak.
(İstanbul/14.30/Üsküp/19.30)
6- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final grubu 6. ve son hafta maçında, gelecek sezon Basketbol Süper Ligi'nde oynama hakkını kazanan iki takım Nesine.com Eskişehir Basket ile Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.
- Günün diğer maçında Bursaspor Durmazlar ile Acıbadem Üniversitesi karşılaşacak.
(Eskişehir/15.00/Bursa/18.00)
7- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı İtalya Grand Prix'si koşulacak.
(Mugello/15.00)
ÖZEL HABER
1- Rekabet Kurumu bu yıl 160 milyon liralık ceza kesti
- Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak:
- "2017 yılında sonuçlanan soruşturma dosyaları kapsamında şimdiye kadar toplamda 160 milyon liralık ceza karara bağlandı"
- "Ceza alan sektörler arasında alkollü içecekler sektörü ilk sırada"
- "(Microsoft soruşturması) Minimum 6 ay sürecektir. Muhtemelen bu yıl sonu ya da gelecek yılın ilk aylarında bu soruşturmanın sonucu ortaya çıkacaktır"
2- Atıklardan ekonomiye 3,5 milyar lira katkı
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca atık yönetimi konusunda yürütülen çalışmalar sonucunda geçen yıl ekonomiye 3,5 milyar liralık katkı sağlandı
- Geri dönüşüm tesislerinde istihdam edilenlerin sayısı 60 bine ulaştı
- Atık yönetiminde 2023 hedefi, ekonomiye yılda 10 milyar liralık katkı, 100 bin istihdam olarak belirlendi
3- Dizelde binde 5 bitkisel katkı 2018'de zorunlu
- EPDK, satışı yapılan her 200 litre motorinin en az bir litre biyodizel içermesini 2018'den itibaren zorunlu hale getiriyor
- Biyodizel fiyat oluşumunda rekabeti bozucu durum tespit edilirse EPDK, harmanlama oranını yeniden belirleyebilecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına iştirak edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Şırnak Şenoba'da yüksek gerilim hatlarına takılarak düşen helikopterde şehit olan askerler için 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek. Hz. Muhammed'in hırkası, sakalı, ayak izi, mektupları, Hz. Osman'ın Kur'an-ı Kerim'i gibi Peygamber asrının kokusunu ve bereketini bugüne taşıyan yüzlerce emanetin yer aldığı Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesi, Ramazan ayında daha çok ilgi görüyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa değişikliği nedeniyle görevleri sona eren HSYK üyelerini ayrı ayrı kabul edecek.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı yapılacak
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
İtalya'nın Taormina beldesinde düzenlenen 43. G7 Liderler Zirvesi, ikinci gününde yapılacak toplantılarla son bulacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Stadyumu'nda ÖNDER İmam Hatipliler Derneği mezuniyet törenine katılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'ya hareket edecek.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi