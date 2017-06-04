09:44, 04 Haziran 2017 Pazar

Bedensel engelli okçular İtalya'da yarışacak





Bedensel Engelli Okçuluk Milli Takımı, yarın İtalya'da başlayacak Avrupa Kupası'na katılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bedensel Engelliler Okçuluk Milli Takımı, yarın İtalya'da başlayacak Avrupa Kupası'nda yarışacak. Bedensel Engelliler Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Özcan Ediz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Olbia kentinde bir hafta sürecek müsabakalara 10 sporcuyla katılacaklarını belirterek, "Bu sezon asıl hedef organizasyonumuz, eylül ayında Çin'de yapılacak Dünya Şampiyonası. Avrupa Kupası, Dünya Şampiyonası öncesi iyi bir prova olacak." dedi. Hazırlık kampının oldukça iyi geçtiğini dile getiren Ediz, "Avrupa Kupası'nda oldukça iddialıyız. Madalya şansımız yüksek. Sporcularımızın performansı üst düzeyde. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, İtalya'dan madalyalarla dönmek istiyoruz." diye konuştu. Özcan Ediz'in yanı sıra Hasan Basri Hancı'nın antrenörlüğünü yaptığı milli takımda şu sporcular yer alıyor: Klasik yay erkekler: Oğuzhan Polat, Sadık Savaş Klasik yay kadınlar: Merve Nur Eroğlu, Zehra Özbey Torun Makaralı yay erkekler: Erdoğan Aygan, Eray Kapıcı Makaralı yay kadınlar: Handan Biroğlu, Gülbin Su W1 klasman (ağır engelli) erkekler: Naci Yenier, Ömer Aşık

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