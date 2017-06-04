İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'de

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün bütün dünyanın saygınlıkla kabul ettiği bir lidere sahibiz. Türkiye kendi tezlerini, kendi iddiasını ve yapabileceklerini ortaya koyan bir ülkedir. Türkiye, süklüm büklüm ezilen bir ülke değildir." dedi.
Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Mardin'in Midyat ilçesinde, Vali Mustafa Yaman, AK Parti Mardin milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı ile İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Asker ve güvenlik korucularıyla bir süre görüşen Soylu, güvenlik güçlerinin ramazanını tebrik ettik.
Soylu, buradaki konuşmasında, asker ve güvenlik korucularından operasyonlara gittiklerinde çok dikkatli olmalarını istedi. Bakan Soylu, "Aileleriniz kadar milletimiz size dua ediyor. Ben bunun birebir şahidiyim." dedi.
Terör ve terörizme karşı tavırlarının açık ve net olduğunu dile getiren Soylu, şöyle devam etti:
"Kardeşi kardeşe düşürmeye çalışıyorlar. Ülkemizin gücünü zayıflatmaya çalışıyorlar. Acımasız olacağız ve gereğini yerine getireceğiz. Milletimiz ve gelecek nesillerimiz bunu bizden beklemektedir. Vatandaşımıza karşı da devletimizin asil anlayışını, şefkati, merhameti ve devletin hizmetkarlığını ortaya koyacak bir süreci hep beraber yönetmekteyiz. Vatandaş sizin kararlı olduğunuzu gördüğü zaman kendini huzurlu hissediyor."
Milletin başına örülmek istenilen çoraptan ve bu musibetlerden hep birlikte el birliğiyle kurtulunacağını ifade eden Soylu, yarına huzurlu ve güven içinde adım atılacağını belirtti.
Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra Midyat Belediyesince düzenlenen sahur programına katıldı.
Soylu, buradaki konuşmasında da birlik ve beraberliğe zarar vermek isteyenlere bir taraftan demokrasiyle cevap verdiklerini bir taraftan da bu ülkenin ekonomisini hedef alanlara ekonomiyi büyüterek cevap vermeye çalıştıklarını söyledi.
- "Güçlü, kudretli ve kuvvetli bir ülke olacağız"
Lice'deki terör operasyonunun başarıyla devam ettiğini anlatan Soylu, hint keneviri ekili alanların temizlendiğini ve bu alanlara buğday ekildiğini bildirdi.
Kanunun, hukukun, kardeşliğin, nizamın ve demokrasinin kurallarını işletmek için büyük çaba harcadıklarına işaret eden Soylu, "Biz güçlü, kudretli ve kuvvetli bir ülke olacağız. Bugün bütün dünyanın saygınlıkla kabul ettiği bir lidere sahibiz. Türkiye kendi tezlerini, kendi iddiasını ve yapabileceklerini ortaya koyan bir ülkedir. Türkiye, süklüm büklüm ezilen bir ülke değildir." dedi.
Soylu, Türkiye'nin zengin ve güçlü bir medeniyette sahip olduğunu belirterek, "Bu zenginliklere göz dikenler ve başımıza çorap örenlere birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizle, zenginliğimizle ve geleceğe olan inancımızla cevap vereceğiz. Biz huzurumuzun peşindeyiz, bunu da sağlayacağız. Kararlı bir şekilde yürüyüşümüze devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
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