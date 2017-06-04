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09:59, 04 Haziran 2017 Pazar

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Hindistan-Pakistan sınırında gerginlik
Hindistan-Pakistan sınırında gerginlik

Pakistan ordusunun sınırdaki misilleme ateşinde 5 Hint askeri öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Pakistan ordusunun, Hindistan ile Pakistan arasındaki fiili sınır olan Keşmir'de, Kontrol Hattı'ndaki misilleme ateşinde 5 Hint askerinin öldürüldüğü belirtildi.

Pakistan ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Kontrol Hattı'ndaki Tata Pani bölgesinde Hint askerlerinin açtığı ateşe karşılık verildiği bildirildi.

Pakistan ordusunun misilleme ateşinde 5 Hint askerinin öldürüldüğü, bazılarının ise yaralandığı ifade edildi.

Yeni Delhi'den henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Gün içinde sınırdan Hint askerlerinin açtığı ateş nedeniyle 2 Pakistanlı sivilin yaralandığı bildirilmişti.

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nda iki ülke askerleri arasındaki çatışmalar, Keşmir'deki gerilimin tırmandığı 2016'nın son aylarından bu yana sık sık yaşanıyor.

Cammu Keşmir, geçen temmuzda direniş örgütü Hizbul Mücahidin'in lideri Burhan Vani'nin öldürülmesinin ardından yoğun protesto gösterilerine sahne oldu. Bölgede 10 aydır süren gösteri ve çatışmalarda, yüzlerce direnişçi ve sivil hayatını kaybetti.

Himalayalar'da Hindistan ve Pakistan arasında Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölge Keşmir, iki ülkenin İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947 yılından bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor.

Bölgedeki şiddet olaylarında bugüne kadar yaklaşık 70 bin kişi öldü.



İlgili Konular hindistan Pakistan
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