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TRT’deki Kur’an Okuma Yarışması ve makam sahiplerinin sessizliği
TRT’deki Kur’an Okuma Yarışması ve makam sahiplerinin sessizliği

TRT'de metalaştırılan Kur'an Okuma Yarışması'ndan Yazar Akif Emre'nin bibliyografyasına ve Amerikan Kongre Kütüphanesi'nin erişime açılmasına kadar geniş yelpazede bir hafta geçirdik

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bu hafta kültür gündemine dair birçok başlık var. Öncelikle TRT’de yayınlanmaya başlayan talihsiz Kur’an okuma yarışmasına dair birkaç kelam edelim. Talihsiz diyorum çünkü program yapımcıları neyi metalaştırdığının farkında değil. Buna dair bilhassa sosyal medyada birçok eleştiri dile getirildi. Haklı birçok tepki dile getirildi. Açıkçası bu konuda fazla laf etmek de istemiyorum. Çünkü bu da yapımcıların düştüğü yanlışa başka bir açıdan düşmek olacaktır.

Benim burada dikkat çekmek istediğim husus, sosyal medyada eleştirilerini dile getiren bazı kimselerin sadece 140 karakterle yetinmeleri. Esas karakterlerini konu ile alakalı olarak yetkilileri harekete geçirmeye çalışarak, ya da en azından bu meselenin garabetini bu işe el koyabilecek kimselere anlatarak gösterecekleri yerde sadece birkaç “afili söz” ile iktifa etmeleri her şeyden evvel yaralayıcı oluyor.

En kutsalın en süfli ortamlardan birine, tamamen yamalı bir format ile konularak sunulması, ve tabi her şeyden önce bunun düşünülmesi, o eski hassasiyetlerin esamisinin kalmadığını; ortalıkta esamisi okunanların boş lafları ise hayatımızın ne derece hamasete battığını gösteriyor.

CAMİ VE ÇOCUK MESELESİ

Hazır televizyondan girmişken yine ekranlardan saçmalayanlardan birine değinelim. Bu kimse çocukların camiye gelmeleri ve kendileri olmalarını camiyi kerhaneye dönüştürdüğünü söyleyecek kadar kafası güzel bir şekilde çıkmış ekrana. Bir de bunun sözde “İslamî bir cemaatin” televizyonunda söylenmesi yenilen herzeyi daha da dramatikleştiriyor.

Diyanet’in çocukları camiye çekme çalışmaları bu sene hususi bir etkinlik çerçevesinde gerçekleşiyor. Bu yukarıda bahsettiğim hadsiz ifadeye Mehmet Görmez’in yanıtı “çocuktan rahatsızsanız evinizde namaz kılın” şeklinde oldu.

Cami ve çocuk meselesine şöyle bakmak gerek diye düşünüyorum: Mesele çocukların camide yaptıkları yaramazlıklar olmaktan öte, çocukların neden böyle davrandığını, ve çocukların yaptıklarının cemaate neden bu kadar yabancı geldiğini anlayabilmek. Çocuklarla olan ilişkilerin gayet yüzeysel olduğu ve tam anlamıyla bir bağlantı kuramadığımız kanaatindeyim. Çünkü çocuğun yaptıkları, ettikleri aklın değil gönlün yansımasıdır. Onda mantık değil arzu işler. Bütün sorun ise onlara mantıkla (bilhassa yarım ve yanlış bir mantıkla) yaklaşmaya çalışmakta. Ne yaptığını bilerek çocukla çocuk olabilmek burada mühim bir husus olarak duruyor ve her şey burada düğümleniyor. Buna, Gordion düğümünü kendi yolunca çözen İskender gibi davranmak ortada sadece kaçırılmış bir imkânı bırakacaktır. Hakkıyla çözmek ise sabır ve sebat istiyor, tıpkı bir çocuğu yetiştirmenin gerektirdiği kadar.

AMERİKA KONGRE KÜTÜPHANESİ ENVANTERİ ERİŞİME AÇILIYOR

Amerika Kongre Kütüphanesi bünyesinde barındırdığı, 1968-2014 yılları arasına tarihlenen 25 milyon envanteri (kitap, fotoğraf, müzik, harita, film vb.) online ortama taşıyıp ücretsiz olarak erişime sunacakmış. Bazı verilere para ile ulaşılabildiği halde bunlar da ücretsiz olacakmış. Bunu aktarmam şu sebepledir: Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla.

Bu hususta Kongre Kütüphanesi’nde görevli Carla Hayden’ın ifadeleri dikkat çekici: “Kongre Kütüphanesi milletimizin bilgi anıtıdır ve bunun kapılarının sadece fiziksel olarak değil dijital olarak da herkese açık olduğundan emin olmalıyız. Kütüphanenin zengin kataloğunu açmak ileriye doğru büyük bir adımdır. İnsanların bu bilgiyi nasıl kullanıma sokacaklarını görmek için heyecanlanıyorum.”

Bir kütüphanecinin bu ifadelerinden bizimkilerin alması gereken çok şey var.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ'NDEN NİTELİKLİ PROJE

Bunları zikrettikten sonra “görmek istediğimiz hareketler bunlar” babında bir haber verelim. Bilal Kemikli Twitter üzerinden Cumhuriyet Üniversitesi’nde başlatılan bir projeyi duyurdu. Bu proje kapsamında online bir Dini Araştırmalar veritabanı oluşturulmaya çalışılıyor. Şu an hazırlık aşamasında olan bu projenin sitesi şuradadır. İleriki günlerde projenin detayları ortaya çıkacaktır. Umarız kısa zamanda yapım aşaması sona erer. Allah yolları açık kılsın.

AKİF EMRE BİBLİYOGRAFYASI

Twitter’dan Levent Ağaoğlu merhum Akif Emre’nin bibliyografyasını paylaştı. Şuradaki blog üzerinden Akif Emre’nin yazdıklarına, katkıda bulunduğu yapımlara erişebilir, yazılarını okuyabilirsiniz. 200 küsur sayfalık bu döküm merhumun çalışkanlığı ve düşüncesini görmek açısından muazzam bir rehber mahiyetinde.

YAYFED BAŞKANI MÜNİR ÜSTÜN

Yayın dünyasında da çeşitli gelişmeler yaşandı geçtiğimiz hafta. Münir Üstün Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) başkanlığına seçilirken, Melike Günyüz de Basın Yayın Birliği başkanlığına geldi. 

Bu arada Türkiye Yayıncılar Birliği 15 ay süresince sürdürdüğü Mesleğimiz Yayıncılık projesi kapsamında yapılan çalışmaları bir kitapçık olarak yayımladı. Bu kitapçık Türkiye’deki halihazırdaki yayıncılık ve sorunlarına ve çözümlerine gayet kapsamlı şekilde değiniyor. 

Hazırlayan: M. Murtaza Özeren

Kaynak: Dünya Bizim



İlgili Konular akif emre Diyanet Cami çocuk TRT Kuranı Kerim
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