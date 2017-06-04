TRT’deki Kur’an Okuma Yarışması ve makam sahiplerinin sessizliği

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Bu hafta kültür gündemine dair birçok başlık var. Öncelikle TRT’de yayınlanmaya başlayan talihsiz Kur’an okuma yarışmasına dair birkaç kelam edelim. Talihsiz diyorum çünkü program yapımcıları neyi metalaştırdığının farkında değil. Buna dair bilhassa sosyal medyada birçok eleştiri dile getirildi. Haklı birçok tepki dile getirildi. Açıkçası bu konuda fazla laf etmek de istemiyorum. Çünkü bu da yapımcıların düştüğü yanlışa başka bir açıdan düşmek olacaktır.
Benim burada dikkat çekmek istediğim husus, sosyal medyada eleştirilerini dile getiren bazı kimselerin sadece 140 karakterle yetinmeleri. Esas karakterlerini konu ile alakalı olarak yetkilileri harekete geçirmeye çalışarak, ya da en azından bu meselenin garabetini bu işe el koyabilecek kimselere anlatarak gösterecekleri yerde sadece birkaç “afili söz” ile iktifa etmeleri her şeyden evvel yaralayıcı oluyor.
En kutsalın en süfli ortamlardan birine, tamamen yamalı bir format ile konularak sunulması, ve tabi her şeyden önce bunun düşünülmesi, o eski hassasiyetlerin esamisinin kalmadığını; ortalıkta esamisi okunanların boş lafları ise hayatımızın ne derece hamasete battığını gösteriyor.
CAMİ VE ÇOCUK MESELESİ
Hazır televizyondan girmişken yine ekranlardan saçmalayanlardan birine değinelim. Bu kimse çocukların camiye gelmeleri ve kendileri olmalarını camiyi kerhaneye dönüştürdüğünü söyleyecek kadar kafası güzel bir şekilde çıkmış ekrana. Bir de bunun sözde “İslamî bir cemaatin” televizyonunda söylenmesi yenilen herzeyi daha da dramatikleştiriyor.
Diyanet’in çocukları camiye çekme çalışmaları bu sene hususi bir etkinlik çerçevesinde gerçekleşiyor. Bu yukarıda bahsettiğim hadsiz ifadeye Mehmet Görmez’in yanıtı “çocuktan rahatsızsanız evinizde namaz kılın” şeklinde oldu.
Cami ve çocuk meselesine şöyle bakmak gerek diye düşünüyorum: Mesele çocukların camide yaptıkları yaramazlıklar olmaktan öte, çocukların neden böyle davrandığını, ve çocukların yaptıklarının cemaate neden bu kadar yabancı geldiğini anlayabilmek. Çocuklarla olan ilişkilerin gayet yüzeysel olduğu ve tam anlamıyla bir bağlantı kuramadığımız kanaatindeyim. Çünkü çocuğun yaptıkları, ettikleri aklın değil gönlün yansımasıdır. Onda mantık değil arzu işler. Bütün sorun ise onlara mantıkla (bilhassa yarım ve yanlış bir mantıkla) yaklaşmaya çalışmakta. Ne yaptığını bilerek çocukla çocuk olabilmek burada mühim bir husus olarak duruyor ve her şey burada düğümleniyor. Buna, Gordion düğümünü kendi yolunca çözen İskender gibi davranmak ortada sadece kaçırılmış bir imkânı bırakacaktır. Hakkıyla çözmek ise sabır ve sebat istiyor, tıpkı bir çocuğu yetiştirmenin gerektirdiği kadar.
AMERİKA KONGRE KÜTÜPHANESİ ENVANTERİ ERİŞİME AÇILIYOR
Amerika Kongre Kütüphanesi bünyesinde barındırdığı, 1968-2014 yılları arasına tarihlenen 25 milyon envanteri (kitap, fotoğraf, müzik, harita, film vb.) online ortama taşıyıp ücretsiz olarak erişime sunacakmış. Bazı verilere para ile ulaşılabildiği halde bunlar da ücretsiz olacakmış. Bunu aktarmam şu sebepledir: Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla.
Bu hususta Kongre Kütüphanesi’nde görevli Carla Hayden’ın ifadeleri dikkat çekici: “Kongre Kütüphanesi milletimizin bilgi anıtıdır ve bunun kapılarının sadece fiziksel olarak değil dijital olarak da herkese açık olduğundan emin olmalıyız. Kütüphanenin zengin kataloğunu açmak ileriye doğru büyük bir adımdır. İnsanların bu bilgiyi nasıl kullanıma sokacaklarını görmek için heyecanlanıyorum.”
Bir kütüphanecinin bu ifadelerinden bizimkilerin alması gereken çok şey var.
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ'NDEN NİTELİKLİ PROJE
Bunları zikrettikten sonra “görmek istediğimiz hareketler bunlar” babında bir haber verelim. Bilal Kemikli Twitter üzerinden Cumhuriyet Üniversitesi’nde başlatılan bir projeyi duyurdu. Bu proje kapsamında online bir Dini Araştırmalar veritabanı oluşturulmaya çalışılıyor. Şu an hazırlık aşamasında olan bu projenin sitesi şuradadır. İleriki günlerde projenin detayları ortaya çıkacaktır. Umarız kısa zamanda yapım aşaması sona erer. Allah yolları açık kılsın.
AKİF EMRE BİBLİYOGRAFYASI
Twitter’dan Levent Ağaoğlu merhum Akif Emre’nin bibliyografyasını paylaştı. Şuradaki blog üzerinden Akif Emre’nin yazdıklarına, katkıda bulunduğu yapımlara erişebilir, yazılarını okuyabilirsiniz. 200 küsur sayfalık bu döküm merhumun çalışkanlığı ve düşüncesini görmek açısından muazzam bir rehber mahiyetinde.
YAYFED BAŞKANI MÜNİR ÜSTÜN
Yayın dünyasında da çeşitli gelişmeler yaşandı geçtiğimiz hafta. Münir Üstün Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) başkanlığına seçilirken, Melike Günyüz de Basın Yayın Birliği başkanlığına geldi.
Bu arada Türkiye Yayıncılar Birliği 15 ay süresince sürdürdüğü Mesleğimiz Yayıncılık projesi kapsamında yapılan çalışmaları bir kitapçık olarak yayımladı. Bu kitapçık Türkiye’deki halihazırdaki yayıncılık ve sorunlarına ve çözümlerine gayet kapsamlı şekilde değiniyor.
Hazırlayan: M. Murtaza Özeren
TRT'de metalaştırılan Kur'an Okuma Yarışması'ndan Yazar Akif Emre'nin bibliyografyasına ve Amerikan Kongre Kütüphanesi'nin erişime açılmasına kadar geniş yelpazede bir hafta geçirdik
İbrahim Ethem Gören, Kutbu'n-Nâyî, ebrucu Niyazi Sayın ve Hat Hocası Mahmut Şahin'in 21-28 Mayıs tarihlerinde Dolmabahçe Sarayında açtıkları “Noktanın ve Renklerin Devranında Hazret-i Fatime” isimli sergisini ı kaleme aldı
Ülkeni yönetmek mi istiyorsun? Ülkende sorunlar görüyor ve onları düzeltmek mi istiyorsun? Peki, o hâlde doğru yerdesin fakat neden diğer liderler senin gibi değil; Ya da acaba tüm bunlar dışında, göremediğin bir şey mi var?
İbrahim Ethem Gören, Başakşehir’de “İdeal bir gençlik” sloganıyla 12 yıldır çocukların hizmetinde bulunan Muhittin Küçük ile Başakşehir’deki 5 Mevsim Gençlik ve Spor Kulübü’nde çalışmaları üzerine hasbihal etti
1453 dergisinin sitesi de kapatıldı. 'Kutlu Doğum' değil, 'Siret Haftası'... Zakir Naik’e kırmızı bülten talebi... Büyüyenay’ın 200. eseri... Diyanet’ten Kamçatka’ya cami... Japonya’da tasavvuf araştırmaları sempozyumu... Çizgi’den İstanbul’a şube...
Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED)' nun dördüncü genel kurulunda Münir Üstün'ün başkanlığında yeni yönetim kurulu seçildi
Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden şair, yazar ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek, doğumunun 113. yıl dönümünde anılacak
Etiyopya'lı öğrenci Cafer Kedir: ''Beni en çok şaşırtan şeylerden biri, burada yaşarken tecrübe ettiğim, insanların tutumlarındaki kolaylık. Dindar olmak da başka bir seçim şansı da çok rahat ve insanlar özgürce karar verebiliyor. Ben daha az modern bir tarz beklerdim ama tamamen tersi mevcut.''
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve AA'nın global iletişim ortağı olduğu Kocaeli Kitap Fuarı, kapılarını açtığı cumartesi gününden bu yana yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırladı
İki vefat haberi... Fuat Sezgin’in müthiş kütüphanesi Türkiye’ye gelme yolunda.. Yazma Eserler Kurumu’na bağlı kütüphanelerden ücretsiz istifade edilebilecek... Elmalılı Hamdi Yazır’ın yeni ortaya çıkan 6 mektubu...
Boşnakların “Muammer Efendija (Hoca)” diye hitap ettikleri Zenica’da Süleymaniye Kültür Merkezi’nde Boşnak çocuklarına din-i Mübin-i İslâm’ı öğretmekle meşgul olan Srebrenicalı Muammer Efendija'nın hikayesi...
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesince, kentteki otobüs duraklarında "sokak kütüphaneleri" oluşturuldu
TÜRDEB ile Dünya Dergiler Birliği tarafından Sirkeci Tren Garı'nda düzenlenen 8. Uluslararası Dergi Fuarı'na 23 ülkeden, sanat, çocuk, mizah, tarih, edebiyat, ekonomi, gençlik alanlarında yayın yapan 100, Türkiye'den ise 400 dergi konuk oldu
İzmir Menemen'de 1432 yılında yapılan türbenin yanına imarethane olarak kurulan kubbeli yapı, 85 yıldır bakkal olarak hizmet veriyor
Türk sinemasının eskimeyen filmleri yeniden beyazperde ile buluşacak.
İstanbul 'gençliği' için festival vakti, Anadolu gençliği için ise 'hayıflanma'... Bir kitabın 40. yılına vefa... Dergi Fuarı kapılarını açtı... Tarihi çeşmelerin vefakar dostu: Sadullah Yıldız...