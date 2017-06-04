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Kars'ta 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Kars'ta 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Dün gece Kars'ta alınan görüntü üzerine düzenlenen hava destekli operasyonla PKK'nın Çemçe grubundan 8 kişi öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kars'ın Çemçe bölgesinde PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda 8 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kars Valisi Rahmi Doğan yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldığını söyledi.

Çemçe bölgesine düzenlenen operasyonun hava destekli yapıldığını aktaran Doğan, "Dün gece alınan görüntü üzerine düzenlenen hava destekli operasyonla örgütün Çemçe grubundan 8 terörist öldürülmüştür. Kaçan bir terörist takip edilmektedir." dedi.

Çemçe-Madur bölgesinde operasyonun devam ettiği öğrenildi.



İlgili Konular çemçe Kars PKK
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