10:51, 04 Haziran 2017 Pazar

Afrika Petrol ve Enerji Konferansı yarın başlıyor





Afrika Petrol ve Enerji Konferansı 2017 yarın Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Cape Town'da başlayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afrika'nın enerji bakanları, küresel ve bölgesel petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve enerji uzmanlarının yakından takip edeceği "Afrika Petrol ve Enerji Konferansı 2017 (Africa Oil&Power 2017)", yarın Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Cape Town'da başlayacak. Cape Town Uluslararası Kongre Merkezi'nde yapılacak ve 3 gün sürecek konferansa 63 konuşmacı ve 500 sektör temsilcisi katılacak. Enerji piyasalarında düşük petrol fiyatlarının hakim olduğu son dönemde Afrika ülkelerindeki yatırım imkanlarının ele alınacağı konferansta, yatırımların hukuki ve finansal süreçlerinin değerlendirileceği çeşitli oturumlar düzenlenecek. Enerji endüstrisindeki büyük şirketler arasında iş birliğine zemin hazırlayacak etkinlik, hukuk ve finans alanlarını da kapsayan tedarik zincirindeki bölgenin söz sahibi şirketlerini bir araya getirecek. Konferanstaki konuşmacılar arasında özel sektör yöneticilerinin yanı sıra bölge ülkelerinin devlet başkanları ve enerji bakanları da bulunuyor.

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