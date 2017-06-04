Londra Köprüsü saldırısında 9 ölü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İngiltere genel seçimlere günler kala yine terör saldırısına hedef oldu. Üç fail zanlısı gece saatlerinde Londra'da en az 6 kişiyi öldürdü. Saldırıda 48 kişi de yaralandı. Saldırganlar polis tarafından öldürüldü. Terörle mücadele ekiplerinin başkanı Mark Rowley, saldırıları ‘terör saldırısı' olarak nitelendirdiklerini açıkladı.
Henüz saldırının sorumluluğunu üstlenen çıkmadı.
Başbakan Theresa May saldırı nedeniyle seçim kampanyasına ara verdiğini açıkladı. Britanya'daki erken genel seçimler 8 Haziran Perşembe günü yapılacak.
Saldırı yerel saatle 22.00 sularında Londra'nın merkezindeki Londra Köprüsü'nde başladı ve kentin işlek yerlerinden yakındaki Borough Market'te devam etti. Saldırganlar bulundukları kargo aracını kalabalığın üzerine sürdükten sonra araçtan çıkarak yayaları bıçaklamaya başladılar.
KOBRA KOMİTESİ TOPLANDI
Theresa May Britanya'nın en üst güvenlik kurulu olan ‘Kobra Komitesi'ni olağanüstü topladı.
Polisin verdiği bilgiye göre üç saldırganın bulunduğu kargo aracı önce Londra Köprüsü'ndeki yayaların üzerine sürüldü. Saldırganların üzerindeki bomba görünümlü yeleklerin taklit olduğu saptandı.
Londra'daki saldırıdan iki hafta önce de 22 yaşındaki Salman Abedi Manchester'deki bir pop konserinin kapanışında üzerindeki bombayı patlatarak 22 kişinin ölümüne, kısmen ağır olmak üzere en az 100 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı.
22 Mart'ta da 52 yaşındaki bir saldırgan aracını Westminster Köprüsü'ndeki yayaların üzerine sürmüş, ardından da silahsız bir polisi öldürmüştü. Bu eylemde altı kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Saldırgan vurularak öldürülmüştü.
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Londra'da cumartesi gecesi düzenlenen saldırıda 3'ü saldırgan 9 kişi hayatını kaybederken 48 kişi yaralandı.
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