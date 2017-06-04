11:42, 04 Haziran 2017 Pazar

Araştırma şirketi sahibi Sencar gözaltında





Anket şirketi Metropoll Araştırma Şirketi'nin sahibi Özer Sencar gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi FETÖ araştırmacısı ve Today's Zaman yazarı, anket şirketi Metropoll Araştırma Şirketi'nin sahibi Özer Sencar'ın ailesi, Twitter hesabından 'Özer Sencar göz altına alınmıştır. Sebep ve mahiyetini biz de henüz tam olarak bilememekteyiz.Sürecin en kısa sürede sonuçlanmasını umuyoruz. Bu bilgiyi onun adına kamuoyuna saygıyla iletiyoruz. (Ailesi)' mesajını paylaştı.

İlgili Konular özer sancar

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.