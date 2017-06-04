Filipinler'de sivilleri kurtarmak için 4 saatlik ateşkes

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Filipinler'de sıkıyönetim ilan edilen Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentinde ordu ve DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü militanları arasındaki çatışmalarda dört saatlik insani ateşkes ilan edildi.
Filipinler Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Eduardo Ano, çatışmaların devam ettiği Marawi kentinde mahsur kalan binlerce sivili kurtarmak için dört saatlik ateşkes ilan edildiğini duyurdu.
Ateşkesin sabah saat 08.00'de başlayıp 12.00'de biteceğini belirten Ano, çatışmaya ara verilmesinin, yardım dağıtılmasına ve sivillerin tahliyesine yardımcı olacağını ifade etti.
Ateşkesin uzatılması çağrılarına karşı çıkan Ano, "Bunu yapamayız, zira hala birçok tehditle karşı karşıyayız." dedi.
Hükümet verilerine göre, militanlarla ordu mensupları arasında 10 günden uzun süredir süren çatışmalarda, cumartesi itibarıyla 120 militan, 38 güvenlik görevlisi yanı sıra 20 de sivil hayatını kaybetti.
Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi (ARMM) Valisi Mujiv Hataman, cuma günü 21.00 itibarıyla Marawi kentinde 3 bin 139 kişinin mahsur kaldığını belirtmişti.
Filipinler'de ordu, 23 Mayıs'ta, Mindanao'nun Marawi kentinde, Washington yönetiminin, başına 5 milyon dolar ödül koyduğu İsnilon Hapilon'a yönelik operasyon düzenlemiş, operasyonun ardından çıkan çatışmalarda DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı.
Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abell, 23 Mayıs'ta, resmi ziyaret için Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin Marawi'de "kalkışma olduğu gerekçesiyle" anayasanın kendisine verdiği yetkiyle eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan ettiğini duyurmuştu.
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