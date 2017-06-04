Musul'da bir ilçe daha DEAŞ'tan geri alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Irak'taki güvenlik güçlerinin DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'un Baac ilçesini geri aldığı belirtildi.
Irak ordusunda görevli Albay Cabar Hasan yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi güçlerinin sabah erken saatlerde taarruz helikopterlerinin yardımıyla Baac ilçe merkezine güneyden girdiklerini ifade etti.
İlçe merkezine giren Haşdi Şabi ile DEAŞ üyeleri arasında şiddetli çatışmaların meydana geldiğini belirten Hasan, birkaç saat içerisinde ilçenin tamamının kontrol altına alındığını ve DEAŞ mensuplarının Suriye'ye doğru kaçtığını söyledi.
Baac, Irak-Suriye sınırında DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul vilayetinin en son ilçesi konumundaydı.
İran destekli ve mezhepçi yaklaşımıyla bilinen Haşdi Şabi 26 Haziran tarihinde aniden Irak-Suriye sınırına doğru ilerlemeye başlamıştı. Şii güçler, DEAŞ'ın elinde tuttuğu Baac ilçesini kuşatma altına alıp Suriye sınırına ulaşmıştı.
İran Devrim Muhafızları'nın yurtdışı operasyonlarından sorumlu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kasım Süleymani de Haşdi Şabi güçleriyle Irak-Suriye sınırında görüntülenmişti.
IKBY'ye bağlı Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı ise 30 Haziran'da yayımladığı açıklamayla İran destekli Haşdi Şabi'yi sert bir dille uyarmış, Erbil ile Bağdat arasında daha önce yapılan askeri anlaşmanın ihlal edildiğini belirtmişti.
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