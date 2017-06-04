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13:48, 04 Haziran 2017 Pazar
Afrika
13:00, 04 Haziran 2017 Pazar

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Fas'ın kuzeyindeki gösteriler durmuyor
Fas'ın kuzeyindeki gösteriler durmuyor

Fas'ın çeşitli kentlerinde yüzlerce kişi, taşıdıkları pankart ve attıkları sloganlar ile ülkenin kuzeyinde devam eden gösterilere destek verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fas'ın kuzey bölgelerinde son dönemde "devletin birlik ve bütünlüğünü hedef aldıkları" gerekçesiyle gerçekleştirilen gözaltılar başta Huseyma olmak üzere ülkenin birçok kentinde düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

El-Huseyma kentinde bir araya gelen yüzlerce kadın, aralarında Rif Hareketi yöneticilerinin de olduğu gözaltındaki çok sayıda kişinin serbest bırakılmasını istedi. Güvenlik güçlerinin, göstericilerin 3 Mart Meydanı'na girmesine izin vermemesi üzerine yaşanan arbedede bir kadın baygınlık geçirdi.

Kuzeydeki El-Huseyma ve Nador'un yanı sıra ülkenin en büyük şehri Kazablanka ile Cezayir sınırındaki Zagora ile Azilal kentlerinde de "gözaltına alınanların serbest bırakılması, bölge halkının taleplerinin karşılanması, yolsuzluk ve rüşvete son verilmesi" talebiyle gösteriler düzenlendi.

Bölgede ekim ayından bu yana devam eden toplumsal gerginlik, mayıs ayında yeniden tırmandı. El-Huseyma merkezli kuzey bölgesindeki gösterilere destek amacıyla diğer bölgelerde de eylemler düzenleniyor.

Ülkenin kuzeyindeki gösterilerde şimdiye kadar, aralarında Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır Ez-Zefzafi'nin de olduğu 40 kişi, "devletin bütünlüğüne ve birliğine kastettikleri" iddiasıyla gözaltına alınmış, Cezayirli bir gazeteci ise izinsiz çekim yaptığı gerekçesiyle sınır dışı edilmişti.

Geçen yıl ekim ayında El Huseyma'da Muhsin Fikri isimli bir balıkçının polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken, presleme haznesinde sıkışarak hayatını kaybetmesinin ardından, El Huseyma ve civar kentler başta olmak üzere, ülke genelinde birçok gösteri düzenlenmişti. Son olarak 18 Mayıs Perşembe günü düzenlenen gösterilere 40 bin kişinin katıldığı açıklanmıştı.



İlgili Konular fas eylem
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