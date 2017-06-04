Katar, Hamas liderlerini sınır dışı ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Katar hükumetinin Doha’yı terk etmesini istediği bazı Hamas liderlerinin listesini Hamas yetkililerine verdiği öğrenildi.
Al-Mayadeen televizyonunun diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Hamas yetkililerine Doha’yı terk etmesi gereken Hamas liderlerinin listesini veren Katar hükumeti, dış baskılar sebebiyle aldığı bu karardan dolayı üzüntülerini bildirdi.
Listeyi Hamas yetkililerine ileten Katar temsilcisinin Hamas’tan Batı Şeria’daki liderleriyle iletişim ve koordinasyonu yurt dışındaki yetkilileri aracılığıyla kurmamasını istediği belirtildi.
Arap medyasında yer alan haberlere göre, Hamas'lı lider Salih el-Aruri, İsrail ve #ABD'nin talepleri doğrultusunda Katar'ı terk etti.
Al-Mayadeen'in haberine göre İsrail basını Katar’ın bu kararını Riyad zirvesinin ardından Amerika ve Suudi Arabistan’ın baskılarının bir sonucu olarak yorumladı.
İsrail ana muhalefet partisi Siyonist Birlik Lideri İzak Herzog ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Hamas’ı "terör örgütü" ilan etmesinin ve Katar’ın Hamas liderlerini sınır dışı etme kararının olağanüstü bölgesel fırsatlar yarattığını söyledi.
Katar hükumeti henüz haberi doğrulamadı.
Katar hükumeti, dış baskılar sebebiyle Hamas yetkililerine Doha’yı terk etmesi gereken Hamas liderlerinin listesini verdi
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