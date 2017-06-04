Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:49, 04 Haziran 2017 Pazar
Ortadoğu
13:25, 04 Haziran 2017 Pazar

  • Paylaş
Katar, Hamas liderlerini sınır dışı ediyor
Katar, Hamas liderlerini sınır dışı ediyor

Katar hükumeti, dış baskılar sebebiyle Hamas yetkililerine Doha’yı terk etmesi gereken Hamas liderlerinin listesini verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar hükumetinin Doha’yı terk etmesini istediği bazı Hamas liderlerinin listesini Hamas yetkililerine verdiği öğrenildi.

Al-Mayadeen televizyonunun diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Hamas yetkililerine Doha’yı terk etmesi gereken Hamas liderlerinin listesini veren Katar hükumeti, dış baskılar sebebiyle aldığı bu karardan dolayı üzüntülerini bildirdi.

Listeyi Hamas yetkililerine ileten Katar temsilcisinin Hamas’tan Batı Şeria’daki liderleriyle iletişim ve koordinasyonu yurt dışındaki yetkilileri aracılığıyla kurmamasını istediği belirtildi.

Arap medyasında yer alan haberlere göre, Hamas'lı lider Salih el-Aruri, İsrail ve #ABD'nin talepleri doğrultusunda Katar'ı terk etti.

Al-Mayadeen'in haberine göre İsrail basını Katar’ın bu kararını Riyad zirvesinin ardından Amerika ve Suudi Arabistan’ın baskılarının bir sonucu olarak yorumladı.

İsrail ana muhalefet partisi Siyonist Birlik Lideri İzak Herzog ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Hamas’ı "terör örgütü" ilan etmesinin ve Katar’ın Hamas liderlerini sınır dışı etme kararının olağanüstü bölgesel fırsatlar yarattığını söyledi.

Katar hükumeti henüz haberi doğrulamadı.



İlgili Konular Katar Hamas
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Katar Hamas liderlerini sınır dışı ediyor
Katar, Hamas liderlerini sınır dışı ediyor

Katar hükumeti, dış baskılar sebebiyle Hamas yetkililerine Doha’yı terk etmesi gereken Hamas liderlerinin listesini verdi
Fas'ın kuzeyindeki gösteriler durmuyor
Fas'ın kuzeyindeki gösteriler durmuyor

Fas'ın çeşitli kentlerinde yüzlerce kişi, taşıdıkları pankart ve attıkları sloganlar ile ülkenin kuzeyinde devam eden gösterilere destek verdi
Musul'da bir ilçe daha DEAŞ'tan geri alındı
Musul'da bir ilçe daha DEAŞ'tan geri alındı

DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul vilayetine bağlı Baac ilçesi geri alındı
Filipinler'de sivilleri kurtarmak için 4 saatlik ateşkes
Filipinler'de sivilleri kurtarmak için 4 saatlik ateşkes

çatışmaların devam ettiği Marawi kentinde mahsur kalan binlerce sivili kurtarmak için dört saatlik ateşkes ilan edildiğ
Londra Köprüsü saldırısında 9 ölü
Londra Köprüsü saldırısında 9 ölü

Londra'da cumartesi gecesi düzenlenen saldırıda 3'ü saldırgan 9 kişi hayatını kaybederken 48 kişi yaralandı.
Afrika Petrol ve Enerji Konferansı yarın başlıyor
Afrika Petrol ve Enerji Konferansı yarın başlıyor

Afrika Petrol ve Enerji Konferansı 2017 yarın Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Cape Town'da başlayacak
Hindistan-Pakistan sınırında gerginlik
Hindistan-Pakistan sınırında gerginlik

Pakistan ordusunun sınırdaki misilleme ateşinde 5 Hint askeri öldü
Bedensel engelli okçular İtalya'da yarışacak
Bedensel engelli okçular İtalya'da yarışacak

Bedensel Engelli Okçuluk Milli Takımı, yarın İtalya'da başlayacak Avrupa Kupası'na katılacak
Musul'da yardım dağıtıldığı sırada havan saldırısı 6 ölü
Musul'da yardım dağıtıldığı sırada havan saldırısı: 6 ölü

Irak'ın Musul kentinde insani yardım dağıtıldığı sırada gerçekleşen havan saldırısında 6 sivilin öldüğü, 49'unun yaralandığı bildirildi
İsrail'deki Filistinli kadın tutuklu sayısı 56'ya yükseldi
İsrail'deki Filistinli kadın tutuklu sayısı 56'ya yükseldi

İsrail cezaevlerindeki Filistinli kadın tutukluların sayısının 56'ya yükseldiği belirtildi
Londra Köprüsü'nde minibüs yayaların arasına daldı
Londra Köprüsü'nde minibüs yayaların arasına daldı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Londra Köprüsü'nde yayaların üzerine araç sürüldü, bıçaklı saldırı düzenlendi. Polis, olaylarda birden fazla kişinin öldüğünü açıkladı
BAE'nin büyükelçisine ait olduğu iddia edilen e-postalar yayınlandı
BAE'nin büyükelçisine ait olduğu iddia edilen e-postalar yayınlandı

BAE büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'nin e-posta hesabını ele geçirdiğini savunan bir hacker grubu, bazı postaları ABD'li medya kuruluşlarına gönderdi
Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye ziyaretinin sebebini açıkladı
Almanya Dışişleri Bakanı, Türkiye ziyaretinin sebebini açıkladı

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, "Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden normalleştirme olanaklarını arıyoruz" dedi
TDV Karadağ'da Boşnakça Kur'an-ı Kerim meali dağıttı FOTO
TDV Karadağ'da Boşnakça Kur'an-ı Kerim meali dağıttı | FOTO

Türkiye Diyanet Vakfının "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Boşnakça Kur'an-ı Kerim meali dağıtıldı
Hollanda'da koalisyon krizinde 80'inci gün
Hollanda'da koalisyon krizinde 80'inci gün

Hollanda'da 15 Mart'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden 80 gün geçmesine rağmen ülkede halen hükümet kurulamadı
İsrail askerlerinin katlettiği Filistinli kız defnedildi
İsrail askerlerinin katlettiği Filistinli kız defnedildi

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentinde "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla vurarak öldürdüğü Filistinli kız çocuğu Nevaf İnfiat, yüzlerce kişinin katıldığı bir cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı

Haberler

Hamas, İsrail'in işgal projesini şiddetle reddediyor
Hamas İsrail'in işgal projesini şiddetle reddediyor

Hamas'tan 'Gazze'de yerel seçim' açıklamasına tepki
Hamas'tan 'Gazze'de yerel seçim' açıklamasına tepki

Gazze'de Trump'a 'Hamas' protestosu
Gazze'de Trump'a 'Hamas' protestosu

Fetih Hareketi'nden Trump'a 'Hamas' tepkisi
Fetih Hareketi'nden Trump'a 'Hamas' tepkisi

Heniyye'den Rusya'ya bilgilendirme
Heniyye'den Rusya'ya bilgilendirme

Hamas'tan 'Nekbe'nin 69. yıl dönümünde net mesaj
Hamas'tan 'Nekbe'nin 69 yıl dönümünde net mesaj

Heniyye liderliğinde Hamas'ın geleceği
Heniyye liderliğinde Hamas'ın geleceği

Filistinli tutuklar meselesi Hamas'ın öncelikleri arasında
Filistinli tutuklar meselesi Hamas'ın öncelikleri arasında






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 