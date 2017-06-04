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13:48, 04 Haziran 2017 Pazar
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Güncelleme: 13:40, 04 Haziran 2017 Pazar

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Şırnak faciası sonrası askeriyeye doğrudan temin talimatı
Şırnak faciası sonrası askeriyeye doğrudan temin talimatı

Başbakan Yıldırım Milli Savunma Bakanı'na, bürokrasi ve firmaların kendi aralarında kaynaklanan anlaşmazlıklar yüzünden askeri yetersizliklerin daha kolay aşılması için, 'Gerekirse doğrudan temin suretiyle bu işi hemen halledin' talimatı verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım medya sektörü ile Çankaya'da düzenlediği yemekte, Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazası hatırlatılarak, "Helikopterde engel tanıma sistemi neden tamamlanamadı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Milletçe üzüldük, bu üzüntüyü sadece aileler yaşamadı, millet topyekun yaşadı. Tabii bu kazaların olmaması gerekir. Bu bahsettiğimiz engel tanıma sistemi uzun yıllardır, haklısınız, savunma sanayisinin gündeminde olmuş, birkaç sefer de ihale yapılmış, iptal edilmiş. Bunun sebebi, bürokrasi ve firmaların kendi aralarında sonuca rıza göstermemesinden kaynaklanan anlaşmazlıklar. Bunların hiçbiri bahane olmamalı. Ben Milli Savunma Bakanı'na 'Gerekirse doğrudan temin suretiyle bu işi hemen halledin' dedim. Yani ihale olunca tekrar uygun fiyat verdi, vermedi, onlar maalesef bizim kamu mevzuatında zamanı adeta israf eden bir süreç. Birçok işte buna rastlıyoruz. Memur da mevzuata aykırı iş yapmaktan çekiniyor, dolayısıyla sonuç da istenen zamanda elde edilemiyor. Bu tip acil alımlara güvenlik gerekçesiyle muafiyet uygulayacağız ve doğrudan temin cihetine giderek bunu alacaklar. Bu konuda gerekli talimatları verdik."

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İlgili Konular şırnak başbakan yıldırım
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