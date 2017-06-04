Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:34, 04 Haziran 2017 Pazar
Güncel
13:56, 04 Haziran 2017 Pazar

  • Paylaş
"Bit pazarı" antikacıların gözdesi oldu

İzmir'de pazar günleri kurulan ikinci el eşya pazarı antikacılar ve koleksiyoncuların de uğrak noktası durumunda

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İzmir'in Konak ilçesinde, kıyafetten balığa ev aksesuarlarından sanayi ürünlerine kadar birçok eşyanın satıldığı ikinci el eşya pazarı, son dönemde antikacılar ve koleksiyonerlerin de gözdesi oldu.

Yenişehir semtinde yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alanda kurulan ve sadece pazar günleri hizmet veren pazar, ihtiyaçlarını düşük maliyetle gidermek isteyen çok sayıda vatandaşa hizmet veriyor.

Sabahın erken saatlerinde kurulan ve alışverişin öğle saatlerine kadar devam ettiği "Bit pazarı"na, son dönemde antikacılar ve koleksiyonerler de yoğun ilgi gösteriyor.

Konak Belediyesinin kayıtlarına göre her hafta yaklaşık bin satıcının tezgah kurduğu pazarda, özellikle antika eşyalar, tablolar ve aksesuarlar müşteri çekiyor.

Antika ev eşyası satan 56 yaşındaki Ramazan Vardar, antikacıların pazara çok sık geldiğini, bu kişilerin toplu alışveriş yapmayı tercih ettiğini söyledi.

Pazarda en çok eski kömür ütülerin ilgi gördüğünü anlatan Vardar, "Eski kömür ütüler artık çok bulunmuyor. Fiyatları 100 liradan başlıyor. Gaz ocağı ve gaz lambası da antikacılardan büyük ilgi görüyor. Onların fiyatları da 25 liradan başlıyor. En pahalı gaz ocağı 100 lira. Onu vatandaş alsa evine koyuyor ama antikacı alırsa onu en az 200 liraya satıyor." diye konuştu.

Pazarda 1,5 yıldır tezgah açan emekli öğretmen 65 yaşındaki Turgay Aladağ, işlerinin iyi olduğunu belirtti.

Gaz lambaları, kalaylı tepsiler ve ev eşyalarını toplayıp sattığını dile getiren Aladağ, "Tezgahıma özellikle antikacı ve koleksiyonerler uğruyor. İzmir dışından gelenler dahi var. Mesela bir kalay tepsi takımını benden 200 liraya alıyorlar, meraklısına daha yüksek fiyatla satıyorlar. Ben emekliyim çok fazla kar amacım yok. Ayda buradan 2 bin lira kazansam bana yeter." ifadesini kullandı.

Aladağ, evlerindeki eski eşyalardan sıkılan ya da paraya ihtiyacı olan vatandaşların sabah saatlerinde pazara gelip bunları sattığını, çoğu eşyanın aynı gün yeni sahipleriyle buluştuğunu kaydetti.

BİT PAZARININ KADIN ESNAFI

Pazar esnafı 49 yaşındaki Ayten Altun, ikinci el eşya pazarında yıllardır tezgah açmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Altun, fiyatlardan hem esnaf hem de pazarcının memnuniyet duyduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Burada hiçbir esnaf fiyat konusunda kimseyi üzmez. Biz, aracılık yapıyoruz. Mesela kapıcılar ve eski eşyaları toplayanlar bunları bize getiriyor. Bana, 'aman abla şöyle bir kıyafet gelirse satma, bana ayır' diyen, sipariş veren müşterim bile var. Örnek verecek olursak hiç kullanılmamış yeni bir tencere pazarda 50 lira iken burada ise az kullanılmışı 20 lira. Vatandaş daha ekonomik olduğu için burayı tercih ediyor." diye konuştu.

İkinci el eşya pazarına akvaryum balığı almak için geldiğini dile getiren 25 yaşındaki Niyazı Maden, Torbalı'da yaşadığını, balıkların ilçede 25 liraya satıldığını, buradaki fiyat 15 lira olduğu için pazarı tercih ettiğini anlattı.

Her hafta alışveriş yapmak için buraya geldiğini aktaran Maden, "Bu pazarda herşey var ve uygun fiyata satılıyor. Vatandaşlar da uygun fiyatta olduğu için burayı tercih ediyor. Burası benim için alışkanlık haline geldi." dedi.



İlgili Konular İzmir bit pazarı antika
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Başbakan Yıldırım dan İngiliz mevkidaşına taziye mesajı
Başbakan Yıldırım’dan İngiliz mevkidaşına taziye mesajı

Başbakan Londra’da gerçekleşen terör saldırıları nedeniyle İngiltere Başbakanı May’e bir taziye mesajı gönderdi.
Şırnak'ta terör operasyonu
Şırnak'ta terör operasyonu

Silopi ilçesinde 1 biksi silah ile 21 el bombası ve 5 bin mermi ele geçirildi
Almanya'da bir Türk'ün polis şiddeti nedeniyle öldüğü iddiası
Almanya'da bir Türk'ün polis şiddeti nedeniyle öldüğü iddiası

AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk, hayatını kaybeden Savaş Kabasakal'ın kardeşini telefonla arayarak, taziyelerini iletti
Yıldırım zeytinlik alanlarına yatırımın detaylarını açıkladı
Yıldırım, zeytinlik alanlarına yatırımın detaylarını açıkladı

Zeytinliklerin imara açılıp açılmayacağı konusunda açıklama yapan Yıldırım, yatırım alanlarının zeytinliklere zarar vermeyecek şekilde 3 kilometre uzaklıklarına yapılacağını söyledi
Dışişleri Bakanlığı Londra saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı Londra saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Londra'daki terör saldırıları hakkında, "Alçakça işlenen bu saldırıları en güçlü ifadelerle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.
Çanakkale'de 40 yabancı uyruklu yakalandı
Çanakkale'de 40 yabancı uyruklu yakalandı

Yunanistan’ın Midilli Adası’na Ayvacık'tan geçmeye çalışan 40 yabancı uyruklu yakalandı.
quot Bit pazarı quot antikacıların gözdesi oldu
"Bit pazarı" antikacıların gözdesi oldu

İzmir'de pazar günleri kurulan ikinci el eşya pazarı antikacılar ve koleksiyoncuların de uğrak noktası durumunda
Şırnak faciası sonrası askeriyeye doğrudan temin talimatı
Şırnak faciası sonrası askeriyeye doğrudan temin talimatı

Başbakan Yıldırım Milli Savunma Bakanı'na, bürokrasi ve firmaların kendi aralarında kaynaklanan anlaşmazlıklar yüzünden askeri yetersizliklerin daha kolay aşılması için, 'Gerekirse doğrudan temin suretiyle bu işi hemen halledin' talimatı verdi
Ege ve Marmara'ya kuvvetli yağış uyarısı
Ege ve Marmara'ya kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Ege ve Marmara Bölgesi'nin güney kesimleri için gök gürültülü ve kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Araştırma şirketi sahibi Sencar gözaltında
Araştırma şirketi sahibi Sencar gözaltında

Anket şirketi Metropoll Araştırma Şirketi'nin sahibi Özer Sencar gözaltına alındı
Medya sektörüne yasal düzenleme
Medya sektörüne yasal düzenleme

Başbakan her olayın medya sayesinde anında, saniyelerle duyurulabildiğine dikkat çekerek bunun siyasetçilerin işini zorlaştırdığını söyledi
Rakka operasyonu başladı
Rakka operasyonu başladı

Başbakan Binali Yıldırım, Rakka operasyonunun 2 Haziran gecesi başladığını açıkladı. .
Türkiye-Ermenistan sınırında büyükbaş hayvan kaçakçılığı
Türkiye-Ermenistan sınırında büyükbaş hayvan kaçakçılığı

Türkiye-Ermenistan sınırında yasa dışı yollarla yurda getirildiği belirtilen 47 büyükbaş hayvan yakalandı
Kars'ta 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Kars'ta 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Dün gece Kars'ta alınan görüntü üzerine düzenlenen hava destekli operasyonla PKK'nın Çemçe grubundan 8 kişi öldürüldü
İçişleri Bakanı Soylu Mardin'de
İçişleri Bakanı Soylu, Mardin'de

İçişleri Bakanı Soylu Mardin'in Midyat ilçesinde, Vali Mustafa Yaman, AK Parti Mardin milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı ile İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Şırnak şehitlerinden son fotoğraf
Şırnak şehitlerinden son fotoğraf

Şırnak'ta helikopter kazasında şehit olan 13 askerden 6'sının, 31 Mayıs'ta birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı

Haberler

Moşe Dayan; hem işgalci hem antika hırsızı
Moşe Dayan hem işgalci hem antika hırsızı

İzmir'i sel götürdü | FOTO
İzmir'i sel götürdü FOTO

İzmir'de öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 11 yaralı
İzmir'de öğrenci servisi otomobille çarpıştı 11 yaralı

5 bin yıllık 'lüks site'nin kalıntıları bulundu
5 bin yıllık 'lüks site'nin kalıntıları bulundu

Aliağa'da demir çelik fabrikasında patlama
Aliağa'da demir çelik fabrikasında patlama

İzmir'de DEAŞ operasyonu
İzmir'de DEAŞ operasyonu

Çeşme'de 78 yabancı uyruklu yakalandı
Çeşme'de 78 yabancı uyruklu yakalandı

İzmir'de PKK'ya yönelik operasyonda 21 tutuklama
İzmir'de PKK'ya yönelik operasyonda 21 tutuklama






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 