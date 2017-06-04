14:44, 04 Haziran 2017 Pazar

Astronomi ve Gök Bilim Şenlikleri sona erdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Astronomi Derneği (TAD) ve Düzce Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından düzenlenen "Astronomi ve Gök Bilim Şenlikleri" sona erdi.

Düzce Kültür Merkezinde gerçekleştirilen üç günlük eğitim sonrasında Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenler ile sosyal bilgiler ve fen bilgisi öğretmenlerine sertifika verildi.

İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Koçer, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, akademisyenlerin bu tür toplantıları önemsediklerini söyledi.

Eğitim fakültelerinin bir çoğunda astronomi dersinin bulunmadığını aktaran Koçer, "Öğretmenlerimiz eğitim fakültelerinde astronomi dersi görmeden mezun oluyor. Bu yıldan itibaren orta öğretimdeki fen bilgisi kitaplarında astronomi konuları içerik olarak artarak devam edecek." dedi.

Astronomi eğitmeni ve şenlik kurulu üyesi Koçer, sosyal bilgiler ve fen bilgisi öğretmenlerine etkili bir eğitim verildiğini kaydederek, "Çok güzel ve anlamlı bir eğitim oldu. Bu son değildi, devamı gelecek. Tüm öğrencilerimize ulaşmak istiyoruz. Burada öğretilenler öğrencilerin ufkunu ve bakış açısını geliştirecektir, öğretmenlerimiz bu anlamda köprü görevi görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Düzce Vali Yardımcısı Turgut Serimer de astronomi alanındaki bilgilerin gelecek nesillere aktarılması ve yeni bilgilerle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Astronomi alanında bir çok çalışmanın gerçekleştirildiğini vurgulayan Serimer, "Türk ve İslam aleminde astronomi bilginleri ziyadesiyle tarihte yer almıştır. Piri Reis, Cebir ve daha niceleri, kendilerine büyük şükran duyuyoruz. Burada alınan bu bilim insanlarının bilgileri ve diğer eğitimler öğrencilerimize ulaşacak. Bu konuda öğretmenlerimize güveniyoruz. Şenliğin hazırlanmasında ve katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de bilim şenliklerinin güzel bir ortamda gerçekleştiğini ve katılımcıların memnun olduklarını belirtti.

Şenlikler kapsamında eğitim alan öğretmenlerin mutlu olduğunu hissettiğini aktaran Yiğit, "Üç günlük program içerisinde öğretmenlerimiz çok mutluydu. Mutlu oldukları için de eminim çok şey öğrendiler. Bu başarı ve mutluluğu sağlayan hocalarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Astronomi ve Gök Bilim Şenlikleri'ne katılan ve eğitimlerde astronomi adına çalışmalar yapan 114 öğretmene sertifika ve çeşitli hediyeler verildi.