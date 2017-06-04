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Çanakkale'de 40 yabancı uyruklu yakalandı
Çanakkale'de 40 yabancı uyruklu yakalandı

Yunanistan’ın Midilli Adası’na Ayvacık'tan geçmeye çalışan 40 yabancı uyruklu yakalandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 40 yabancı uyruklu yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi köyü Sokakağzı koyu sahiline operasyon düzenledi.

Jandarma ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Mali uyruklu 40 kaçağı yakaladı.

Minibüslerle Ayvacık Jandarma Komutanlığına getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İlçe Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

 



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