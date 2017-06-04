Çanakkale'de 40 yabancı uyruklu yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 40 yabancı uyruklu yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi köyü Sokakağzı koyu sahiline operasyon düzenledi.
Jandarma ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Mali uyruklu 40 kaçağı yakaladı.
Minibüslerle Ayvacık Jandarma Komutanlığına getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İlçe Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Başbakan Londra’da gerçekleşen terör saldırıları nedeniyle İngiltere Başbakanı May’e bir taziye mesajı gönderdi.
Silopi ilçesinde 1 biksi silah ile 21 el bombası ve 5 bin mermi ele geçirildi
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Zeytinliklerin imara açılıp açılmayacağı konusunda açıklama yapan Yıldırım, yatırım alanlarının zeytinliklere zarar vermeyecek şekilde 3 kilometre uzaklıklarına yapılacağını söyledi
Dışişleri Bakanlığı, Londra'daki terör saldırıları hakkında, "Alçakça işlenen bu saldırıları en güçlü ifadelerle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.
Yunanistan’ın Midilli Adası’na Ayvacık'tan geçmeye çalışan 40 yabancı uyruklu yakalandı.
İzmir'de pazar günleri kurulan ikinci el eşya pazarı antikacılar ve koleksiyoncuların de uğrak noktası durumunda
Başbakan Yıldırım Milli Savunma Bakanı'na, bürokrasi ve firmaların kendi aralarında kaynaklanan anlaşmazlıklar yüzünden askeri yetersizliklerin daha kolay aşılması için, 'Gerekirse doğrudan temin suretiyle bu işi hemen halledin' talimatı verdi
Meteorolojiden Ege ve Marmara Bölgesi'nin güney kesimleri için gök gürültülü ve kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
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Başbakan Binali Yıldırım, Rakka operasyonunun 2 Haziran gecesi başladığını açıkladı. .
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Dün gece Kars'ta alınan görüntü üzerine düzenlenen hava destekli operasyonla PKK'nın Çemçe grubundan 8 kişi öldürüldü
İçişleri Bakanı Soylu Mardin'in Midyat ilçesinde, Vali Mustafa Yaman, AK Parti Mardin milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı ile İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
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