Batı Afrika Netanyahu'yu onur konuğu yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İsrail yönetiminin Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurmak için BM ve uluslararası örgütlerin desteğini alma stratejisi kapsamında, Afrika ülkerindeki faaliyetlerini artırarak bu bloğu etkileyerek dağılmasını sağlama girişimleri son hızıyla devam ediyor.
Netanyahu geçen yılki Liberya ziyaretinde, 54 Afrika ülkesinin Birleşmiş Milletler'de İsrail'e karşı red oyu veren otomatik çoğunluğun temelini oluşturduğunu belirtmişti.
İsrail yönetimi Başbakanı Binyamin Netanyahu onur konuğu olarak davet edildiği Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu zirvesinde üye ülkelerle 1 milyar dolarlık güneş enerjisi anlaşması yaptı.
Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve İsrail, önümüzdeki dört yıl boyunca 15 ECOWAS üye ülkesindeki yeşil enerji enerji projelerini ilerletmek için milyar dolarlık bir yatırımla Mutabakat Zaptı'nı (MoU) imzaladı.
Konu ile ilgili açıklama ülkedeki zirvenin direktörü Energiya Global, İsrail'in önde gelen güneş enerjisi geliştiricisi Remy Reinstein'in, buma günkü basın brifinginde yapıldı.
Reinstein, MoU'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ECOWAS Başkanı Marcel de Souza tarafından ve projeyi yürütecek firma Energiya Global'in CEO'su Yosef Abramowitz tarafından Liberya'da imzalandığını söyledi.
Abramowitz, Energiya Global ve onun birleşik şirketlerinin, "Siyasi istikrar, sosyal ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek ve bilgi transferini ilerletmek için tüm ECOWAS bağlı ülkelerdeki ilk Ulusal Demonstrasyon Güneş Projelerini finanse etmeye ve inşa etmeye hazırız" dedi. Sahra altı Afrika'daki ticari ölçekli güneş enerjisi alanı, ülkenin gücünün yüzde altısını tedarik eden Ruanda'da bulunuyor.
Netanyahu ile birlikte İsrail Parlamentosu İsrail-Afrika Kafkas Başkanı Neguise, Energiya Global tarafından 20 milyon dolarlık ilk yatırımın Liberya'da gerçekleştirileceğini söyledi.
Netanyahu'ya Afrika ziyaretinde, Ulusal Altyapı, Enerji ve Su Bakanı Yuval Steinitz, Tarım Bakanı Uri Ariel, Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely ve Knesset'in İsrail-Afrika Kafkas başkanı Avraham Neguise katıldı.
"ELEKTRİK VER BAŞKANLARIN İKTİDARINA DESTEK OL" POLİTİKASI
"20 milyon dolarlık yatırım, İsrail ve ECOWAS'ın yatırımlarını, teknolojisini ve işbirliğini teşvik etmek için tarihi bir MoU imzalamaları nedeniyle geliyor. Elektriksiz 600 milyon Afrikalıyla, İsrail Devleti tam anlamıyla Afrika başkanlarının Afrika halkına iktidara gelmesine yardımcı olabilir "dedi.
FAS KRALI ZİRVEYE GELMEKTEN NETANYAHU YÜZÜNDEN VAZGEÇTİ
15 Afrika ülkesinin katılımıyla gerçekleşecek olan zirveye daha önce geleceği bildirilen Fas Kralı 6'ncı Muhammed'ın ise Netanyahu'nun toplantıda bulunacağını öğrenmesinin ardından kendisiyle aynı ortamda bulunmamak için zirveye gelmekten vazgeçtiği bildirildi.
Fas Dışişleri Bakanlığı, Perşembe gecesi kralın konferansa katılmayacağını söyleyen bir bildiri yayınladı. Bildiride, Netanyahu'nun davet edildiğini kaydeden açıklamada, kralın "bir ECOWAS zirvesinde gerginlik ve tartışmalar bağlamında yer almaması gerektiğini ve olası herhangi bir karışıklığı önlemek istediğini" söylediğini açıkladı.
Bildiride, "Son birkaç gün içinde başlıca ECOWAS üye ülkeleri, İsrail başbakanına yapılan davetiyeyle olan görüş ayrılığı nedeniyle zirvede temsil seviyelerini azaltmaya karar verdiler." denildi.
Diğer üye ülkeler de bu davet üzerine şaşkınlıklarını dile getirerek, " Hangi ülkeden bahsettiğini hemen açıkça görmedik." dediler.
Fas, Nijer ve Mali İsrail'le diplomatik ilişkiye sahip değil.
ECOWAS'ı oluşturan diğer ülkeler Bénin, Burkina Faso, Cape Verde, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Gine Bissau, Liberya, Nijerya, Senegal, Sierra Leone ve Togo.
Fas 33 yıl aradan sonra bu yıl ocak ayında yeniden ECOWAS'a üyeliğine kabul edilmişti.
Bahreyn'de, ülkenin tek bağımsız gazetesi olan Al Vasat, "kardeş Arap ülkesine hakaret ettiği" gerekçesiyle süresiz olarak kapatıldı.
Filistin Hükümet Sözcüsü el-Mahmud, "Dünyada ve bölgemizde adil ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına ilişkin ümitlerimiz ancak İsrail işgalinin sona ermesiyle yeşerecektir" dedi
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ECOWAS zirvesine Netanyahu "onur konuğu" olarak daveti edildi. Davete üye ülkelerin bir çoğu tepki gösterirken Fas Kralı 'olası bir gerginliğe sebep olmamak için' zirveye gelmekten vazgeçtiğini açıkladı
Ramallah yakınlarında İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda 2 Filistinli yaralandı, onlarca kişi atılan gazdan etkilendi
İsveç'in güneyinde bulunan Gevle kenti yakınlarındaki Söderhamn yerleşim biriminde 70 sığınmacının kaldığı yurtta yangın çıktı.
Katar hükumeti, dış baskılar sebebiyle Hamas yetkililerine Doha’yı terk etmesi gereken Hamas liderlerinin listesini verdi
Fas'ın çeşitli kentlerinde yüzlerce kişi, taşıdıkları pankart ve attıkları sloganlar ile ülkenin kuzeyinde devam eden gösterilere destek verdi
DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul vilayetine bağlı Baac ilçesi geri alındı
çatışmaların devam ettiği Marawi kentinde mahsur kalan binlerce sivili kurtarmak için dört saatlik ateşkes ilan edildiğ
Londra'da cumartesi gecesi düzenlenen saldırıda 3'ü saldırgan 9 kişi hayatını kaybederken 48 kişi yaralandı.
Afrika Petrol ve Enerji Konferansı 2017 yarın Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Cape Town'da başlayacak
Pakistan ordusunun sınırdaki misilleme ateşinde 5 Hint askeri öldü
Bedensel Engelli Okçuluk Milli Takımı, yarın İtalya'da başlayacak Avrupa Kupası'na katılacak
Irak'ın Musul kentinde insani yardım dağıtıldığı sırada gerçekleşen havan saldırısında 6 sivilin öldüğü, 49'unun yaralandığı bildirildi
İsrail cezaevlerindeki Filistinli kadın tutukluların sayısının 56'ya yükseldiği belirtildi
İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Londra Köprüsü'nde yayaların üzerine araç sürüldü, bıçaklı saldırı düzenlendi. Polis, olaylarda birden fazla kişinin öldüğünü açıkladı