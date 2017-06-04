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17:34, 04 Haziran 2017 Pazar
Afrika
Güncelleme: 15:24, 04 Haziran 2017 Pazar

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Batı Afrika Netanyahu'yu onur konuğu yaptı
Batı Afrika Netanyahu'yu onur konuğu yaptı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ECOWAS zirvesine Netanyahu "onur konuğu" olarak daveti edildi. Davete üye ülkelerin bir çoğu tepki gösterirken Fas Kralı 'olası bir gerginliğe sebep olmamak için' zirveye gelmekten vazgeçtiğini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail yönetiminin Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurmak için BM ve uluslararası örgütlerin desteğini alma stratejisi kapsamında, Afrika ülkerindeki faaliyetlerini artırarak bu bloğu etkileyerek dağılmasını sağlama girişimleri son hızıyla devam ediyor.

Netanyahu geçen yılki Liberya ziyaretinde, 54 Afrika ülkesinin Birleşmiş Milletler'de İsrail'e karşı red oyu veren otomatik çoğunluğun temelini oluşturduğunu belirtmişti.

İsrail yönetimi Başbakanı Binyamin Netanyahu onur konuğu olarak davet edildiği Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu zirvesinde üye ülkelerle 1 milyar dolarlık güneş enerjisi anlaşması yaptı.

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve İsrail, önümüzdeki dört yıl boyunca 15 ECOWAS üye ülkesindeki yeşil enerji enerji projelerini ilerletmek için milyar dolarlık bir yatırımla Mutabakat Zaptı'nı (MoU) imzaladı.

Konu ile ilgili açıklama ülkedeki zirvenin direktörü Energiya Global, İsrail'in önde gelen güneş enerjisi geliştiricisi Remy Reinstein'in, buma günkü basın brifinginde yapıldı.

Reinstein, MoU'nun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ECOWAS Başkanı Marcel de Souza tarafından ve projeyi yürütecek firma Energiya Global'in CEO'su Yosef Abramowitz tarafından Liberya'da imzalandığını söyledi.

Abramowitz, Energiya Global ve onun birleşik şirketlerinin, "Siyasi istikrar, sosyal ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek ve bilgi transferini ilerletmek için tüm ECOWAS bağlı ülkelerdeki ilk Ulusal Demonstrasyon Güneş Projelerini finanse etmeye ve inşa etmeye hazırız" dedi. Sahra altı Afrika'daki ticari ölçekli güneş enerjisi alanı, ülkenin gücünün yüzde altısını tedarik eden Ruanda'da bulunuyor.

Netanyahu ile birlikte İsrail Parlamentosu İsrail-Afrika Kafkas Başkanı Neguise, Energiya Global tarafından 20 milyon dolarlık ilk yatırımın Liberya'da gerçekleştirileceğini söyledi.

Netanyahu'ya Afrika ziyaretinde, Ulusal Altyapı, Enerji ve Su Bakanı Yuval Steinitz, Tarım Bakanı Uri Ariel, Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely ve Knesset'in İsrail-Afrika Kafkas başkanı Avraham Neguise katıldı.

"ELEKTRİK VER BAŞKANLARIN İKTİDARINA DESTEK OL" POLİTİKASI

"20 milyon dolarlık yatırım, İsrail ve ECOWAS'ın yatırımlarını, teknolojisini ve işbirliğini teşvik etmek için tarihi bir MoU imzalamaları nedeniyle geliyor. Elektriksiz 600 milyon Afrikalıyla, İsrail Devleti tam anlamıyla Afrika başkanlarının Afrika halkına iktidara gelmesine yardımcı olabilir "dedi.

FAS KRALI ZİRVEYE GELMEKTEN NETANYAHU YÜZÜNDEN VAZGEÇTİ

15 Afrika ülkesinin katılımıyla gerçekleşecek olan zirveye daha önce geleceği bildirilen Fas Kralı 6'ncı Muhammed'ın ise Netanyahu'nun toplantıda bulunacağını öğrenmesinin ardından kendisiyle aynı ortamda bulunmamak için zirveye gelmekten vazgeçtiği bildirildi.

Fas Dışişleri Bakanlığı, Perşembe gecesi kralın konferansa katılmayacağını söyleyen bir bildiri yayınladı. Bildiride, Netanyahu'nun davet edildiğini kaydeden açıklamada, kralın "bir ECOWAS zirvesinde gerginlik ve tartışmalar bağlamında yer almaması gerektiğini ve olası herhangi bir karışıklığı önlemek istediğini" söylediğini açıkladı.

Bildiride, "Son birkaç gün içinde başlıca ECOWAS üye ülkeleri, İsrail başbakanına yapılan davetiyeyle olan görüş ayrılığı nedeniyle zirvede temsil seviyelerini azaltmaya karar verdiler." denildi.

Diğer üye ülkeler de bu davet üzerine şaşkınlıklarını dile getirerek, " Hangi ülkeden bahsettiğini hemen açıkça görmedik." dediler.

Fas, Nijer ve Mali İsrail'le diplomatik ilişkiye sahip değil.

ECOWAS'ı oluşturan diğer ülkeler Bénin, Burkina Faso, Cape Verde, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Gine Bissau, Liberya, Nijerya, Senegal, Sierra Leone ve Togo. 

Fas 33 yıl aradan sonra bu yıl ocak ayında yeniden ECOWAS'a üyeliğine kabul edilmişti.



İlgili Konular afrika israil İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ECOWAS
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Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ECOWAS zirvesine Netanyahu "onur konuğu" olarak daveti edildi. Davete üye ülkelerin bir çoğu tepki gösterirken Fas Kralı 'olası bir gerginliğe sebep olmamak için' zirveye gelmekten vazgeçtiğini açıkladı
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