Dışişleri Bakanlığı Londra saldırısını kınadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Dışişleri Bakanlığınca, İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Londra Köprüsü ve Borough Pazarı'ndaki saldırılar "en güçlü şekilde" kınanarak, "Benzer saldırılara birçok defa maruz kalmış olan Türkiye ve Türk halkı, Birleşik Krallık halkının acısını anlamakta ve paylaşmaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi terörle mücadelede Birleşik Krallık’a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Londra’da gece gerçekleştirilen bir dizi terör saldırısı sonucunda bir kez daha masum insanların hayatını kaybettiğinin ve yaralıların olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Alçakça işlenen bu saldırıları en güçlü ifadelerle kınıyoruz." denildi.
Türkiye'nin, bu zor gününde dost Birleşik Krallık halkı ile dayanışma içinde olduğu vurgulanarak başsağlığı dileklerinin iletildiği açıklamada, saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına sabır ile yaralananlara acil şifa dilendi.
Açıklamada, "Benzer saldırılara birçok defa maruz kalmış olan Türkiye ve Türk halkı, Birleşik Krallık halkının acısını anlamakta ve paylaşmaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi terörle mücadelede Birleşik Krallık’a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Londra Köprüsü üzerinde yayaları ezen bir minibüs, daha sonra köprünün güney ucundaki Borough Pazarı'na yönelmiş, burada araçtan inen üç saldırgan çevredekileri bıçaklamıştı.
Londra Köprüsü ve Borough Pazarı'ndaki saldırılarda vurularak öldürülen 3 saldırganın dışında 7 kişinin hayatını kaybettiği, en az 48 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.
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Dışişleri Bakanlığı, Londra'daki terör saldırıları hakkında, "Alçakça işlenen bu saldırıları en güçlü ifadelerle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.
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