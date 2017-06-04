Samiri Yahudilerinin

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Filistin'deki Samiri Yahudileri, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Gerizim Dağı'na çıkarak, Hasat Bayramı'nı kutladı.
Ortadoğu'daki köklü dini topluluklarından biri olan Samiriler, Hasat Bayramı dolayısıyla hacı olmak için Nablus'taki Gerizim Dağı'nda toplandı. Kırmızı fes ve beyaz elbiseleriyle kutsal kabul ettikleri Gerizim Dağı'na çıkan Samiri Yahudileri burada ibadetlerini yerine getirdi.
SAMİRİ YAHUDİLERİ KİMDİR?
Tevrat'ın sadece ilk 5 kitabını (Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar ve Tesniye) kabul eden Samiriler, kutsal şehir olarak Kudüs'ü değil Gerizim Dağı'nın bulunduğu Filistin'in Nablus kentini tanıyor.
Müslümanlara göre Hazreti Muhammed'in Miraca yükseldiği ve "semaya açılan kapı" olan Mescid-i Aksa'nın içindeki Kubbetu's Sahra Camisi'nin içinde yer alan kaya, Samirilere göre Gerizim Dağı'nın üstünde bulunuyor.
Nablus ile İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Holon beldesinde yaşayan ve sayıları ancak 800'ü bulan Samiriler, Hamursuz Bayramı'nda olduğu gibi Hasat ve Sukot (Arş) bayramlarında da Gerizim Dağı'na çıkarak hac yapıyor.
Samiriler, 3 bin 600 yıllık ceylan derisine yazılı orijinal Tevrat'ın kendilerinde olduğuna inanıyor.
Yahudilerin Tevrat'ı tahrif ettiğine inanan Samiriler, kendilerinin Hazreti Yakub'un 12 oğlundan Hazreti Yusuf'un torunları olduklarını kabul ediyor.
İbadet şekilleri Müslümanlarla benzerlikler taşıyan Samiriler, günlük yaşamlarında Arapça konuşurken, ibadetlerinde ise Tevrat'ın indiği dil olduğunu iddia ettikleri klasik İbraniceyi kullanıyor. Ayrıca ibadetlerinde secde ve rüku olan Samirilerin ibadethanelerinde masa veya sıra bulunmuyor.
Samiri Yahudileri, Gerizim Dağı'na çıkarak Hasat Bayramı'nı kutladı
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