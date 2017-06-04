Balıklı ve Güneşli Şelaleleri tabiat parkı ilan edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Hopa Belediye Başkanlığına gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette Balıklı ve Güneşli Şelalelerini tabiat parkı ilan eden Bakanlık olurunu imzaladı.
Eroğlu'nu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve temel atma törenine katılmak için geldiği Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldesindeki Sarp Sınır Kapısında Vali Ömer Doğanay, AK Parti Milletvekili İsrafil Kışla, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ve diğer ilgililer karşıladı.
Programında olmamasına rağmen Hopa ilçesini ziyaret eden Eroğlu, Kuledibi Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.
Esnafın ramazanını tebrik eden ve işlerinde bereket dileyen Eroğlu, av malzemeleri satan esnafı beraberindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş ile tanıştırarak, sorunları varsa ona iletmelerini istedi.
Eroğlu, daha sonra Hopa Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Nedim Cihan'dan talepleri hakkında bilgi aldı.
Bakan Eroğlu, gece saatlerinde hazırlanan Balıklı ve Güneşli Şelalelerinin tabiat parkı ilan edilmesini içeren Bakanlık olurunu gösterdi.
Yetkililerin buna ilişkin gelişmeyi beklediklerini belirtmesi üzerine Eroğlu, sürpriz yapıp imza için geldiklerini söyledi.
Eroğlu, "Balıklı ve Güneşli Şelalelerini tabiat parkı ilan ediyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Çok muhteşem bir şey olacak." ifadelerini kullanarak, Hopa ilçesi sınırları içindeki şelalelerin tabiat parkı ilan edildiğine ilişkin Bakanlık olurunu imzaladı.
Belediye Başkanı Cihan, ilçe halkı adına Bakan Eroğlu'na teşekkür etti.
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Hopa Belediye Başkanlığına gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette Balıklı ve Güneşli Şelalelerini tabiat parkı ilan eden Bakanlık olurunu imzaladı
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