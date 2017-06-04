Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun Türk tarafı ay sonu bitiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'ne ilişkin, "Bu ayın sonu itibarıyla Türkiye tarafı tamamlanmış olacak. Bu raylarda tren çalışabilir hale gelecek." dedi.
Bakan Arslan, Kars Tren Garı'ndaki incelemenin ardından kentin Arpaçay ilçesinde devam eden Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'ne ilişkin çalışmaları yerinde görmek amacıyla bölgeye geçti.
Projenin sadece Türkiye için değil dünya için çok önemine işaret eden Arslan, şöyle konuştu:
"Proje, bölgemiz için önemli ama ülkemiz için çok daha önemli. Avrupa’dan Asya’ya özellikle 'Tek yol, tek kuşak' projesini de düşünürseniz orta koridoru kesintisiz hale getirecek bir demiryolu projesi. Bu hat sadece Türkiye için değil Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Çin dahil Orta Asya açısından önemli. Aynı şekilde Avrupa ile yük hareketini kesintisiz hale getirecek olması nedeniyle Avrupa için de aynı derece öneme haiz."
Bakan Arslan, projenin başlangıcından itibaren verdikleri destekten ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'a teşekkürlerini sundu.
DEMİR İPEK YOLU İÇİN BÜYÜK MÜCADELE
Demiryolu projesinde çok ciddi bir çalışma ve emek olduğuna dikkati çeken Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu ayın sonu itibarıyla Türkiye tarafı tamamlanmış olacak. Bu raylarda tren çalışabilir hale gelecek. Gürcistan tarafından ise yaklaşık üç aylık iş var. Biz Türkiye tarafını haziran ayı sonu itibarıyla bitirmiş olacağız. Eylül ayı başı itibarıyla Gürcistan tarafı da bittiğinde bu demiryolunu kesintisiz kullanabilir hale getireceğiz. Projenin 79 kilometresi Türkiye, 26 kilometresi de Gürcistan tarafında yer alıyor. Demir İpekyolunun tamamlanması adına arkadaşlar olağan üstün bir gayret sarf ettiler."
Arslan, söz konusu demiryolu hattının, önceliki olarak yük taşımacılığı için yapılsa da yolcu taşımacılığı açısından da önem taşıdığını kaydetti.
Projedeki tek hattı işletmeye açtıklarında ikinci hattın da yapımının planlı şekilde süreceğini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:
"Çin'den Avrupa’ya çok ciddi bir yük hareketi var. Biz bu yük hareketinin Türkiye üzerinden yapılmasını ve ülkenin bundan yeterli payı alabilmesini amaçlıyoruz. İstanbul'da denizin altında Marmaray'ı yürüterek ulaşımı kesintisiz hale getirdik. Bu demiryolu hattı üzerindeki eksik halkayı da tamamladığımızda yılda 26,5 milyon ton yük taşınacak." dedi.
Türkiye'nin projeyle yük taşımacılığını iki katına çıkaracağını dile getiren Arslan, Çin'den çıkan bir yükün ekonomik olarak Avrupa'ya gidebilir hale geleceğini söyledi.
Arslan, çalışmaları tarihi dokuya da zarar vermeden yürüttüklerini sözlerine ekledi.
Bakan Arslan, daha sonra Ardahan'a hareket etti.
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Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi bu ayın sonu itibarıyla Türkiye tarafı tamamlanmış olacak. Bu raylarda tren çalışabilir hale gelecek
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