Filistin’den dünyaya işgali bitirin çağrısı

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Filistin Hükümeti, uluslararası topluma hakka dayalı insani değerler çerçevesinde sessizlikten kurtularak, İsrail işgalini sona erdirme konusunda cesur adımlar atması çağrısında bulundu.
Filistin Hükümeti Sözcüsü Yusuf El-Mahmud tarafından Nekse’nin 50. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin Hükümeti, İsrail işgalinin sona erdirilmesi ve 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, tam egemen bir Filistin Devleti’nin kurulması için Filistin halkının ve liderliğinin çaba ve mücadelesini sonuna kadar desteklemektedir." denildi.
Mahmud açıklamasında, dünyada ve bölgede kapsamlı, adil bir barışın sağlanmasının tek yolunun İsrail işgalinin sonlandırılması olduğunu belirterek, "Dünyayı, insani değerler çerçevesinde sessizlikten kurtularak, İsrail işgalini sona erdirme konusunda cesur adımlar atmaya davet ediyoruz. Çünkü dünyada ve bölgemizde adil ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına ilişkin ümitlerimiz ancak İsrail işgalinin sona ermesiyle yeşerecektir." ifadelerine yer verdi.
İsrail’in bölgede barışın tesis edilmesine yanaşmadığına dikkat çeken açıklamada Mahmud, "Biz barış ümitlerine karşılık düşmanca silaha başvuran ve silah kullanmakta ısrar etmeye devam eden işgal gücüne karşı, zeytin dalını uzattık. İsrail, geçen 50 yıl boyunca bilinçli bir şekilde barışın tesis edilmesine ilişkin fırsatları kaçırdı." şeklinde konuştu.
Mahmud açıklamasında ayrıca bir kez daha, uluslararası hukuk, iki devletli çözüm ve Arap Barış Girişimi’nin ilkeleri çerçevesinde, 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, tam egemen bir Filistin Devleti’nin kurulması ilkelerine bağlı kalacaklarını vurguladı.
İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze ve Golan Tepeleri ile Sina Yarımadası'nı işgal etmesiyle sonuçlanan 6 Gün Savaşı'nın başladığı 5 Haziran, Filistinliler tarafından her yıl "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) adıyla anılıyor. Filistinliler Nekse'yi, 1948'de İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesi anlamında kullandıkları "Nekbe'nin" (Büyük Felaket) devamı olarak görüyor.
Bahreyn'de, ülkenin tek bağımsız gazetesi olan Al Vasat, "kardeş Arap ülkesine hakaret ettiği" gerekçesiyle süresiz olarak kapatıldı.
Filistin Hükümet Sözcüsü el-Mahmud, "Dünyada ve bölgemizde adil ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına ilişkin ümitlerimiz ancak İsrail işgalinin sona ermesiyle yeşerecektir" dedi
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