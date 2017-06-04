16:34, 04 Haziran 2017 Pazar

Almanya'da bir Türk'ün polis şiddeti nedeniyle öldüğü iddiası





AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk, hayatını kaybeden Savaş Kabasakal'ın kardeşini telefonla arayarak, taziyelerini iletti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Almanya'nın Frankfurt kentinde polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülen Savaş Kabasakal'ın kardeşini telefonla arayarak, başsağlığı diledi. Külünk, Frankfurt kentinde perşembe günü evinde polisin müdahalesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Savaş Kabasakal'ın (42) kardeşi Hakan Kabasakal'ı telefonla arayarak, taziyelerini iletti. Türk devletinin ailenin yanında olduğunu vurgulayan Külünk, bu süreçte kendilerine gerekli desteğin verileceğini söyledi. Hakan Kabasakal ise ağabeyinin otopsi sonucunu halen alamadıklarını ve Türkiye'de de otopsi yaptırmak istediklerini kaydetti. Öte yandan, aileye bir avukat tutulacağı da bildirildi. OLAY Frankfurt Höchst'te perşembe günü Savaş Kabasakal, boşaltma kararı nedeniyle evine gelen polislerin müdahalesi sonrası hayatını kaybetmişti. Olay sırasında evde olan Hakan Kabasakal, polislerin ağabeyini döverek öldürdüğünü öne sürmüştü. Frankfurt polisi ise yaptığı yazılı açıklamada, olaya ilişkin savcılığın soruşturma başlattığını duyurmuştu.

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