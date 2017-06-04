16:39, 04 Haziran 2017 Pazar

Şırnak'ta terör operasyonu





Silopi ilçesinde 1 biksi silah ile 21 el bombası ve 5 bin mermi ele geçirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1 biksi silah ile 21 el bombası ile 5 bin mermi ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince ihbar üzerine bir adreste yapılan aramada, 1 biksi silah, 21 el bombası, 20 roketatar başlığı, 20 sevk fişeği ve 5 bin fişek ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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