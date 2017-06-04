16:54, 04 Haziran 2017 Pazar

Başbakan Yıldırım’dan İngiliz mevkidaşına taziye mesajı





Başbakan Londra’da gerçekleşen terör saldırıları nedeniyle İngiltere Başbakanı May’e bir taziye mesajı gönderdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başbakan Binali Yıldırım, dün gece İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşen terör saldırıları nedeniyle İngiltere Başbakanı Theresa May’e bir taziye mesajı gönderdi.

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