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20:52, 04 Haziran 2017 Pazar
Avrupa
Güncelleme: 20:18, 04 Haziran 2017 Pazar

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Almanya’da Müslümanlara üç ayda 208 saldırı
Almanya’da Müslümanlara üç ayda 208 saldırı

2017’in ilk çeyreğinde Müslümanlara karşı 208 saldırı kayıt altına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya'da 2017'in ilk çeyreğinde Müslümanların 200'den fazla saldırı ve hakarete uğradığı bildirildi.

"Neue Osnabürcker Zeitung" gazetesinin haberine göre, Alman hükümeti Sol Parti’nin soru önergesine verdiği yanıtta, ülkede bu yılın ilk üç ayında Müslümanlara karşı 208 saldırı ve hakaretin kayıt altına alındığını aktardı.

Bu saldırıların faillerinin çoğunlukla aşırı sağcılar olduğuna işaret eden Alman hükümeti, söz konusu saldırılarda 2 kişinin yaralandığını belirtti.

Soru önergesine verilen yanıtta, Alman makamlarınca ayrı bir kategori olarak "İslam karşıtı suçların" ilk kez kayıt altına alınmaya başlanılmasından dolayı geçmiş yıllarla bu sayıların kıyaslanamayacağı kaydedildi.

Müslümanlara yönelik saldırılar, internet üzerinden kışkırtma, tehdit mektuplarının gönderilmesi, sokakta başörtülü kadınlara ve erkeklere saldırılar, Müslümanlara ait binalara zarar verme ile buralara Nazi sembolleri çizme olarak gösterildi.

15 CAMİ SALDIRISI

Öte yandan söz konusu dönemde camilere 15 saldırı düzenlendiği belirtilirken, bu sayının 2016’ının ilk üç ayında 27 olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Alman hükümeti, 2017’nin ilk çeyreğinde ülkede 32 İslam karşıtı gösteri yapılırken, bu sayının 2016’nın aynı döneminde 36 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Sol Parti Milletvekili Ulla Jelpke, bunların ürkütücü sayılar olduğunu vurgulayarak, “Kayıt altında alınan suç olaylarının buz dağının görünen kısmı olduğunu varsayıyorum. Çünkü birçok kişi korktuğundan dolayı hakaretleri ve saldırıları polise bildirmiyor." değerlendirmesinde bulundu.



İlgili Konular almanya müslümanlar Almanya ırkçı saldırılar
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