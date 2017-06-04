Almanya’da Müslümanlara üç ayda 208 saldırı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Almanya'da 2017'in ilk çeyreğinde Müslümanların 200'den fazla saldırı ve hakarete uğradığı bildirildi.
"Neue Osnabürcker Zeitung" gazetesinin haberine göre, Alman hükümeti Sol Parti’nin soru önergesine verdiği yanıtta, ülkede bu yılın ilk üç ayında Müslümanlara karşı 208 saldırı ve hakaretin kayıt altına alındığını aktardı.
Bu saldırıların faillerinin çoğunlukla aşırı sağcılar olduğuna işaret eden Alman hükümeti, söz konusu saldırılarda 2 kişinin yaralandığını belirtti.
Soru önergesine verilen yanıtta, Alman makamlarınca ayrı bir kategori olarak "İslam karşıtı suçların" ilk kez kayıt altına alınmaya başlanılmasından dolayı geçmiş yıllarla bu sayıların kıyaslanamayacağı kaydedildi.
Müslümanlara yönelik saldırılar, internet üzerinden kışkırtma, tehdit mektuplarının gönderilmesi, sokakta başörtülü kadınlara ve erkeklere saldırılar, Müslümanlara ait binalara zarar verme ile buralara Nazi sembolleri çizme olarak gösterildi.
15 CAMİ SALDIRISI
Öte yandan söz konusu dönemde camilere 15 saldırı düzenlendiği belirtilirken, bu sayının 2016’ının ilk üç ayında 27 olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.
Alman hükümeti, 2017’nin ilk çeyreğinde ülkede 32 İslam karşıtı gösteri yapılırken, bu sayının 2016’nın aynı döneminde 36 olarak gerçekleştiğini bildirdi.
Sol Parti Milletvekili Ulla Jelpke, bunların ürkütücü sayılar olduğunu vurgulayarak, “Kayıt altında alınan suç olaylarının buz dağının görünen kısmı olduğunu varsayıyorum. Çünkü birçok kişi korktuğundan dolayı hakaretleri ve saldırıları polise bildirmiyor." değerlendirmesinde bulundu.
2017’in ilk çeyreğinde Müslümanlara karşı 208 saldırı kayıt altına alındı
Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi ailesi hapishanede ziyaret etti
Suudi Arabistan Kralı Selman, KİK Genel Sekreteri Zeyyani ile görüştü
Semerkant-Astana uluslararası treninin ilk yolcuları, Astana'ya ulaştı
Devlet Başkanı Duterte, ordudan Marawi kentindeki Maute militanlarının her koşulda öldürülmesini istedi
Bahreyn'de, ülkenin tek bağımsız gazetesi olan Al Vasat, "kardeş Arap ülkesine hakaret ettiği" gerekçesiyle süresiz olarak kapatıldı.
Filistin Hükümet Sözcüsü el-Mahmud, "Dünyada ve bölgemizde adil ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına ilişkin ümitlerimiz ancak İsrail işgalinin sona ermesiyle yeşerecektir" dedi
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ECOWAS zirvesine Netanyahu "onur konuğu" olarak daveti edildi. Davete üye ülkelerin bir çoğu tepki gösterirken Fas Kralı 'olası bir gerginliğe sebep olmamak için' zirveye gelmekten vazgeçtiğini açıkladı
Ramallah yakınlarında İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda 2 Filistinli yaralandı, onlarca kişi atılan gazdan etkilendi
İsveç'in güneyinde bulunan Gevle kenti yakınlarındaki Söderhamn yerleşim biriminde 70 sığınmacının kaldığı yurtta yangın çıktı.
Katar hükumeti, dış baskılar sebebiyle Hamas yetkililerine Doha’yı terk etmesi gereken Hamas liderlerinin listesini verdi
Fas'ın çeşitli kentlerinde yüzlerce kişi, taşıdıkları pankart ve attıkları sloganlar ile ülkenin kuzeyinde devam eden gösterilere destek verdi
DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul vilayetine bağlı Baac ilçesi geri alındı
çatışmaların devam ettiği Marawi kentinde mahsur kalan binlerce sivili kurtarmak için dört saatlik ateşkes ilan edildiğ
Londra'da cumartesi gecesi düzenlenen saldırıda 3'ü saldırgan 9 kişi hayatını kaybederken 48 kişi yaralandı.
Afrika Petrol ve Enerji Konferansı 2017 yarın Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Cape Town'da başlayacak