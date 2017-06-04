Duterte'den orduya Marawi talimatı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkenin güneyindeki Mindanao eyaletinde Marawi kentini 23 Mayıs'tan bu yana kuşatma altında tutan Maute örgütü militanlarıyla, rehineleri öldürseler bile görüşmeyeceğini açıkladı.
Duterte, orduya, Marawi kentini işgal eden DEAŞ bağlantılı örgüte mensup militanları, ellerindeki rehineleri öldürseler dahi öldürmeleri talimatını verdi.
Filipinler Devlet Başkanı Duterte, sıkıyönetim ilan edilen kentteki çatışmalarda çok sayıda asker ve polisini kaybettiğini belirterek, bu duruma göz yummayacağını söyledi.
Hükümet verilerine göre, militanlarla ordu mensupları arasında 10 günden uzun süredir devam eden çatışmalarda, cumartesi itibarıyla 120 militan, 38 güvenlik görevlisinin yanı sıra 20 de sivil hayatını kaybetti.
Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi (ARMM) Valisi Mujiv Hataman, cuma günü 21.00 itibarıyla Marawi kentinde 3 bin 139 kişinin mahsur kaldığını belirtmişti.
Filipinler'de ordu, 23 Mayıs'ta, Mindanao'nun Marawi kentinde, Washington yönetiminin, başına 5 milyon dolar ödül koyduğu İsnilon Hapilon'a yönelik operasyon düzenlemiş, operasyonun ardından çıkan çatışmalarda DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü militanları kenti kuşatmıştı.
Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abell, 23 Mayıs'ta, resmi ziyaret için Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin Marawi'de "kalkışma olduğu gerekçesiyle" anayasanın kendisine verdiği yetkiyle eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan ettiğini duyurmuştu.
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