17:45, 04 Haziran 2017 Pazar

Şanlıurfalılar 38 dereceyi gördü





Ramazan ayında 38 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar, serin bölgelerde vakit geçiriyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Şanlıurfa'da artan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar, evlerinde ve serin bölgelerde vakit geçirdi. Sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde hissedilir derecede artarken, hava sıcaklığı Şanlıurfa'da 38 dereceyi buldu. Nemle etkisini artıran sıcak ve ramazan ayı olması dolayısıyla vatandaşlar, evlerinde veya gölge yerlerde vakit geçirmeyi tercih ederken, kentin cadde ve sokakları boş kaldı. Hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar ise kentin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Balıklıgöl yerleşkesini tercih etti. Sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar, yerleşkedeki camilerde ve yeşil alanlarda vakit geçirdi. Balıklıgöl'de balıklara yem atan ziyaretçiler, gölgeliklerde dinlenerek serinlemeye çalıştı. Meteoroloji yetkilileri, kentte hava sıcaklığının etkisini hafta boyunca sürdüreceğini bildirdi.

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