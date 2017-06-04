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Mübin Orhon'un eseri yaklaşık 379 bin liraya satıldı
Mübin Orhon'un eseri yaklaşık 379 bin liraya satıldı

Ressam Mübin Orhon'un 1965 yılı imzalı "Le Havre" isimli eseri, 378 bin 780 liradan alıcı bularak müzayedede satışı yapılan en pahalı eser oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Beyaz Müzayede tarafından düzenlenen müzayedede, Burhan Doğançay, Mübin Orhon, Fikret Mualla, Nejad Melih Devrim, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Abidin Dino gibi birçok sanatçının eserleri satışa sunuldu.

Orjin Sanat Merkezi'nde yapılan müzayedede, resim, fotoğraf, heykel gibi alanlardan 300'e yakın eser açık artırmaya çıktı.

Ressam Mübin Orhon'un 1965 yılı imzalı, 130x195 cm ölçülerindeki "Le Havre" isimli eseri, müzayedede satışı yapılan en pahalı eser oldu. Sanatçının tuval üzeri yağlı boya eseri, 378 bin 780 liradan alıcı buldu.

Eserlerinde ağırlıkla insan temasını kullanan Alaettin Aksoy'un 1987 imzalı, "Yalan" isimli tuval üzeri yağlı boya eseri de müzayedenin en çok ilgi gören parçaları arasında yer aldı. Sanatçının 150x187,5 cm ölçülerindeki eseri 347 bin 215 liradan satıldı.

Alev Ebüzziya Siesbye'ın vazosu 107 bin lira

Burhan Doğançay'ın "Swirling Breaktrough" isimli eseriyle, Nejad Melih Devrim'in "Memoire De Chartes" isimli eseri de yaklaşık 284 bin liradan alıcı bularak, satışı yapılan en pahalı eserler arasında yer aldı.

Ressam Mehmet Güleryüz'ün 1986 imzalı "Kaplan Adamın Karısı" isimli eserinin 253 bin liradan yeni sahibine kavuştuğu müzayedede, Adnan Çoker'in "Çemberli Mor II" isimli 180x180 ölçülerindeki eseri yaklaşık 240 bin liradan alıcı buldu.

Müzayede, özellikle yurt dışındaki atölye ve fabrika çalışmalarıyla bilinen sanatçı Alev Ebüzziya Siesbye'ın "Turquoise" isimli vazosu, resim dışında satışı yapılan en pahalı parça oldu. Sanatçının 31x28x28 cm ölçülerindeki eseri, yaklaşık 107 bin liradan satıldı.

Heykeltraş Koray Ariş'in "Bilyeli Denge" isimli eserinin yaklaşık 95 bin liradan alıcı bulduğu müzayedede, Osman Dinç'in üç parçadan oluşan "Opiddum" adlı 2003 yılında yapılan eseri de yaklaşık 88 bin liradan yeni sahibinin oldu.



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