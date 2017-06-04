Semerkant-Astana tren seferleri başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Özbekistan’ın Semerkant kenti ile Kazakistan’ın başkenti Astana’yı bağlayan trenin ilk yolcuları Astana’ya vardı.
Kazakistan Demiryolu şirketinden (KTJ) yapılan açıklamaya göre, Kazakistan ile Özbekistan arasındaki ilişkileri pekiştirme çalışmaları kapsamında hayata geçirilen Semerkant-Astana treni ilk seferini yaptı. Semerkant'tan hareket eden tren Astana'da yeni inşa edilen Nurlı Jol tren istasyonuna ulaştı.
Söz konusu tren seferleri iki ülke arasındaki turizm alanındaki ilişkilere ivme kazandırmak için KTJ ile Özbekistan Demiryolları Şirketi'nin ortak çalışmasıyla düzenleniyor.
Özbekistan’ın başkenti Taşkent, Kazakistan'ın Sarıgaş, Şımkent, Taraz, Şu, Sarışagan ve Karagan’da kentlerinden geçen trenin yolcuları Nurlı Jol istasyonunda karşılandı.
Semerkant-Astana treninin ilk yolcularına ve Özbekistan Demiryolları Şirketi temsilcileri için istasyonda gezi düzenlendi.
Seferin ilk yolculardan Semerkant sakini Mayra Usmanova yaptığı açıklamada, Özbekistan’ın tarihi kenti Semerkant ile Kazakistan’ın başkenti Astana’yı bağlayan tren seferinin başlatılmasından memnun olduğunu söyledi.
Özbekistan Demiryolları Şirketi'nden emekli Bahodir Yusupov da iki ülke arasında uluslararası tren seferinin başlatılmasının önemine işaret ederek, yolculuğu sırasında Kazakistan’ın güzel yerlerini gördüğünü ve çok etkilendiğini ifade etti.
İki ülke arasında 21 Mart'ta Almatı-Taşkent tren seferleri başlamıştı.
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Semerkant-Astana uluslararası treninin ilk yolcuları, Astana'ya ulaştı
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