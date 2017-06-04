KİK Genel Sekreteri Zeyyani Suudi Arabistan'da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un, Cidde'de, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani'yi kabul ettiği bildirildi.
Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'ya göre, Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda gerçekleşen görüşmeye Kabine Üyesi ve Devlet Bakanı İbrahim bin Abdulaziz el-Assaf ile Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr de katıldı.
Katar Haber Ajansı QNA'ya yönelik siber saldırının akabinde Katar-Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yaşanan gerginliğin ardından gerçekleşen ilk görüşmede KİK bünyesindeki ortak çalışmalarla ilgili konular ele alındı.
Katar, 23 Mayıs akşamı QNA'ya siber saldırı yapıldığını ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye atfedilen "ABD'ye karşı ve İran'ı destekleyici" açıklamalar yayınlandığını duyurmuştu. Saldırının akabinde Suudi Arabistan ve BAE'deki medya kuruluşlarında Katar karşıtı eleştiri kampanyası başlatılmıştı.
Katar, açıklamaların doğru olmadığı yönünde beyanatta bulunmasına rağmen Suudi Arabistan ile BAE'nin bu açıklamaları yayınlamasını, "konumunu zedelemek ve dış politikasını değiştirmeye zorlamak amacıyla kurulmuş bir komplo" olarak yorumlamıştı.
ABD merkezli medya kuruluşları da dün, BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'nin e-posta adresini "hack"leyen bir grup tarafından kendilerine gönderildiğini iddia ettikleri bazı postaları yayımlamıştı.
BAE'den siber saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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