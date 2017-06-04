Güncelleme: 01:01, 05 Haziran 2017 Pazartesi

Afganistan'da hükümet karşıtı gösteri





Kabil'de 2 gün önce polisin göstericilerin üzerine ateş açması sonucu 6 protestocunun hayatını kaybetmesi sonrası hükümet karşıtı yeni bir gösteri yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bir grup hükümet karşıtı gösteri düzenledi. Herat Valiliği önünde toplanan grup, "Biz barış istiyoruz", "Hainler ölsün" ve "Sivil ölümlerine son verilsin" şeklinde sloganlar attı. Protestocular adına konuşan Herat Milletvekili Nahid Ferit, yolsuzluklara karşı sesini yükseltmenin her vatandaşın doğal hakkı olduğunu, hükümetin buna karşı şiddet uygulamasının doğru olmadığını söyledi. Başkent Kabil'de 2 gün önce güvenlik güçlerinin protestocular karşındaki tutumunu eleştiren Ferit, ''Hiç kimse halkı susturmaya çalışmasın." dedi. Ferit, hükümetin halkın güvenliğin sağlamakla yükümlü olduğunu belirtti. Şiddete başvuran güvenlik görevlilerin sorgulanması gerektiğini dile getiren Ferit, gösterilerin devam edeceğini vurguladı. Güvenlik önlemleri altında düzenlenen gösteri olaysız sona erdi. Kabil'de 2 gün önce polisin göstericilerin üzerine ateş açması sonucu 6 protestocu ölmüştü.

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