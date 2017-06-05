Londra'daki terör saldırısıyla ilgili 12 gözaltı | FOTO

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard’dan yapılan yazılı açıklamada, polisin bu sabah Londra’nın doğusundaki Barking semtinde bir dizi adrese operasyon düzenlediği ifade edildi.
Operasyonlarda dün gerçekleşen saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 12 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, baskın yapılan adreslerde aramaların sürdüğü kaydedildi.
Açıklamada, olayda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 3 saldırganın öldürüldüğü yinelenerek, saldırıda yaralanan 48 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu vurgulandı.
Saldırıda, biri görev başında diğeri mesai dışında iki polis memurunun yaralandığı ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Polis, saldırı anıyla ilgili görüntü veya fotoğrafa sahip kişilerin de bunları kendilerine ulaştırması çağrısı yaparken, saldırganların kimliğiyle ilgili bilgi veya iddiaların şu aşamada medyada dolaşıma sokulmamasını istedi.
Öte yandan, başta saldırganlardan birine ait olduğu belirtilen olmak üzere bir dizi adreste de aramalara devam ediliyor. Polis ekipleri son olarak East Ham’da bir binayı kordon altına alarak aradı.
İngiliz basınında yer alan görgü tanığı ifadelerine göre, evine baskın yapılan saldırgan en az 3 yıldır aynı adreste yaşıyordu. Saldırganın evli ve 2 çocuklu olduğu belirtiliyor.
Polis, saldırının gerçekleştiği Londra Köprüsü'nde ve Borough Pazarı'nda da olay yeri incelemelerine devam ediyor.
Saldırı anında yaşananlarla ilgili yeni görgü tanığı ifadeleri de yerel basına yansıyor.
Olay sırasında Borough Pazarı’nda bulunan ancak mesai saatleri dışında olan bir polis memurunun saldırganlardan birine müdahale ederken yaralandığı, görevli bir memurun da bir diğer saldırgana copuyla müdahale ederken bıçak darbelerine hedef olduğu ifade ediliyor.
İhbarın alınmasından 8 dakika sonra saldırganları vurarak öldüren silahlı polis ekibinin operasyonda 50 kurşun harcadığı, bu esnada bir vatandaşın da aldığı kaza kurşunuyla yaralandığı bildiriliyor.
Bazılarının hayati tehlikesi sürdüğü belirtilen yaralıların tedavisine devam edilirken, Başbakan Theresa May’in de bir kısım yaralının bulunduğu King’s College Hastanesi’ne özel bir ziyarette bulunduğu açıklandı.
Polis, saldırıda kullanılan beyaz minibüsün de kısa bir süre önce kiralandığını açıkladı.
Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde PKK/PYD'nin gümrük binasına ikinci ABD bayrağı da asıldı
İsrail-Filistin sorununun temel nedenlerinden biri olan Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki Yahudi işgal birimlerinin inşa ve genişletme faaliyetinin İsrail’e 20 milyar dolara mal olduğu açıklandı
İngiliz polisi, Londra’da dün gece meydana gelen terör saldırısının ardından yapılan operasyonlarda 12 kişiyi gözaltına aldı
Kabil'de 2 gün önce polisin göstericilerin üzerine ateş açması sonucu 6 protestocunun hayatını kaybetmesi sonrası hükümet karşıtı yeni bir gösteri yapıldı
Samiri Yahudileri, Gerizim Dağı'na çıkarak Hasat Bayramı'nı kutladı
2017’in ilk çeyreğinde Müslümanlara karşı 208 saldırı kayıt altına alındı
Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi ailesi hapishanede ziyaret etti
Suudi Arabistan Kralı Selman, KİK Genel Sekreteri Zeyyani ile görüştü
Semerkant-Astana uluslararası treninin ilk yolcuları, Astana'ya ulaştı
Filipinler Devlet Başkanı Duterte, ordudan Marawi kentindeki Maute militanlarının her koşulda öldürülmesini istedi
Bahreyn'de, ülkenin tek bağımsız gazetesi olan Al Vasat, "kardeş Arap ülkesine hakaret ettiği" gerekçesiyle süresiz olarak kapatıldı.
Filistin Hükümet Sözcüsü el-Mahmud, "Dünyada ve bölgemizde adil ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına ilişkin ümitlerimiz ancak İsrail işgalinin sona ermesiyle yeşerecektir" dedi
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ECOWAS zirvesine Netanyahu "onur konuğu" olarak daveti edildi. Davete üye ülkelerin bir çoğu tepki gösterirken Fas Kralı 'olası bir gerginliğe sebep olmamak için' zirveye gelmekten vazgeçtiğini açıkladı
Ramallah yakınlarında İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda 2 Filistinli yaralandı, onlarca kişi atılan gazdan etkilendi
İsveç'in güneyinde bulunan Gevle kenti yakınlarındaki Söderhamn yerleşim biriminde 70 sığınmacının kaldığı yurtta yangın çıktı.
Katar hükumeti, dış baskılar sebebiyle Hamas yetkililerine Doha’yı terk etmesi gereken Hamas liderlerinin listesini verdi