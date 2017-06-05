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Londra'daki terör saldırısıyla ilgili 12 gözaltı | FOTO
Londra'daki terör saldırısıyla ilgili 12 gözaltı | FOTO

İngiliz polisi, Londra’da dün gece meydana gelen terör saldırısının ardından yapılan operasyonlarda 12 kişiyi gözaltına aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard’dan yapılan yazılı açıklamada, polisin bu sabah Londra’nın doğusundaki Barking semtinde bir dizi adrese operasyon düzenlediği ifade edildi.

Operasyonlarda dün gerçekleşen saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 12 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, baskın yapılan adreslerde aramaların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, olayda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 3 saldırganın öldürüldüğü yinelenerek, saldırıda yaralanan 48 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu vurgulandı.

Saldırıda, biri görev başında diğeri mesai dışında iki polis memurunun yaralandığı ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, saldırı anıyla ilgili görüntü veya fotoğrafa sahip kişilerin de bunları kendilerine ulaştırması çağrısı yaparken, saldırganların kimliğiyle ilgili bilgi veya iddiaların şu aşamada medyada dolaşıma sokulmamasını istedi.

ARAMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan, başta saldırganlardan birine ait olduğu belirtilen olmak üzere bir dizi adreste de aramalara devam ediliyor. Polis ekipleri son olarak East Ham’da bir binayı kordon altına alarak aradı.

İngiliz basınında yer alan görgü tanığı ifadelerine göre, evine baskın yapılan saldırgan en az 3 yıldır aynı adreste yaşıyordu. Saldırganın evli ve 2 çocuklu olduğu belirtiliyor.

Polis, saldırının gerçekleştiği Londra Köprüsü'nde ve Borough Pazarı'nda da olay yeri incelemelerine devam ediyor. 

POLİS, COPUYLA MÜDAHALE ETTİ

Saldırı anında yaşananlarla ilgili yeni görgü tanığı ifadeleri de yerel basına yansıyor. 

Olay sırasında Borough Pazarı’nda bulunan ancak mesai saatleri dışında olan bir polis memurunun saldırganlardan birine müdahale ederken yaralandığı, görevli bir memurun da bir diğer saldırgana copuyla müdahale ederken bıçak darbelerine hedef olduğu ifade ediliyor.

İhbarın alınmasından 8 dakika sonra saldırganları vurarak öldüren silahlı polis ekibinin operasyonda 50 kurşun harcadığı, bu esnada bir vatandaşın da aldığı kaza kurşunuyla yaralandığı bildiriliyor.

Bazılarının hayati tehlikesi sürdüğü belirtilen yaralıların tedavisine devam edilirken, Başbakan Theresa May’in de bir kısım yaralının bulunduğu King’s College Hastanesi’ne özel bir ziyarette bulunduğu açıklandı.

Polis, saldırıda kullanılan beyaz minibüsün de kısa bir süre önce kiralandığını açıkladı.



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