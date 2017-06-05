İsrail, Yahudi işgal birimlerine 20 milyar dolar harcadı

İsrail’in, başta Doğu Kudüs olmak üzere, 1967’den beri işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki Yahudi işgal birimlerinin inşası ve genişletilmesi için 20 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiği bildirildi.
İsrail’in Kanal2 televizyonunda yayınlanan habere göre, İsrail’in Doğu Kudüs’ü ve Batı Şeria’yı işgalinin 50. yılında, İsrail-Filistin sorununun temel nedenlerinden biri olan Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki Yahudi işgal birimlerinin inşa ve genişletme faaliyetinin İsrail’e 20 milyar dolara mal olduğu açıklandı.
Kanal2 televizyonun haberinde, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da yaşayan 600 bini aşkın Yahudi yerleşimcinin, 2,6 milyon Filistin vatandaşı ile daimi bir etkileşim içinde bulunduğu belirtilerek, sürekli bir gerilim yaşandığı ifade edildi.
İsrailli Macro Siyasi Ekonomi Araştırmaları Merkezi tarafından Yahudi işgal birimleri ile ilgili yayınlanan bir raporda da İsrail’in 1967’den bu yana Yahudi işgal birimlerine ne kadar masraf yaptığına ilişkin net bir rakamın verilmeyeceği, İsrail Maliye Bakanlığı’nın verilerinin sadece 2003-2015 yıllarında Batı Şeria’daki işgal birimlerine 3,5 milyar doların yatırıldığını ortaya koyduğu belirtildi.
Macro Siyasi Ekonomi Araştırmaları Merkezi’nin raporunda, İsrail Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 3,5 milyar dolarlık rakamının Doğu Kudüs’teki Yahudi işgal birimleri ile 2005’te boşaltılan Gazze’deki işgal birimlerini ve Batı Şeria’daki işgal birimlerinin yol ve alt yapı masraflarını kapsamadığına işaret edildi.
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İsrail-Filistin sorununun temel nedenlerinden biri olan Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki Yahudi işgal birimlerinin inşa ve genişletme faaliyetinin İsrail’e 20 milyar dolara mal olduğu açıklandı
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